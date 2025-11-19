La gallega Valeria Lavorato, ganadora de la IX Edición de GIRA Mujeres

Valeria Lavorato Cedida

La gallega Valeria Lavorato, con su proyecto Orvallo Tech, ha sido nombrada ganadora de la IX Edición de GIRA Mujeres, el programa de capacitación y apoyo al emprendimiento femenino impulsado por Coca-Cola en España. El reconocimiento se anunció en el acto de clausura celebrado en Madrid, coincidiendo con la víspera del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, y contó con la presencia de Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, y Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España.

El proyecto premiado propone una solución tecnológica y social que facilita el acceso a dispositivos reacondicionados para reducir la brecha digital en Galicia. La iniciativa combina sostenibilidad, reducción de residuos tecnológicos y formación en competencias digitales, con especial atención a mujeres, personas mayores y colectivos con discapacidad.

​Doble presencia gallega entre las finalistas

Junto a Valeria Lavorato, la gallega Belén Martínez se situó entre las diez finalistas con su proyecto Gastroneta A Tita Belén, una food truck sostenible ubicada en el Camino de Santiago que promueve productos locales y de temporada, con una oferta adaptada a diferentes necesidades alimentarias y vinculada a la dinamización rural.

Belén Martínez Cedida

En la categoría Quiero Emprender, también fue premiada la valenciana Sandra Bombillar con Populāre. En Tengo un Negocio resultaron ganadoras Diana de Arias (Decedario) y Ana Martínez (Yenxa), ambas enfocadas en proyectos de impacto social.

Las diez finalistas recibirán cuatro meses de mentoría impartida por Impact Hub, mientras que las ganadoras obtendrán un premio de 8.000 euros de capital semilla, tres meses de aceleración y formación especializada en ESIC.

​Más de 880 mujeres participaron en GIRA Mujeres en 2025

Esta edición contó con 886 participantes procedentes de 268 pueblos y 153 ciudades de España. En total, se impartieron 14.428 horas de formación, distribuidas en dos itinerarios: Quiero emprender, dirigido a mujeres con ideas de negocio en fase inicial, y Tengo un negocio, orientado a proyectos ya en marcha que buscan consolidarse, pivotar o crecer.

Desde su puesta en marcha hace casi una década, GIRA Mujeres ha acompañado a más de 23.000 mujeres del entorno urbano y rural, promoviendo el emprendimiento como herramienta de empoderamiento personal, laboral y social.

​La educación financiera, barrera clave para emprender

Este año el programa puso el foco en la gestión económica de los proyectos emprendedores, identificada como una de las principales barreras para que las mujeres den el paso de emprender. Las conclusiones proceden de un estudio basado en focus groups con entidades colaboradoras como Dona Activa, AlmaNatura, Impact Hub, Nantik Lum y Autónomas por la igualdad.

Aunque la mayoría de las participantes llegan con ideas sólidas y propósito social, muchas reconocen inseguridad respecto a la parte económica. Desde Dona Activa señalan que “las finanzas siguen siendo un tema que muchas mujeres prefieren no tocar”, mientras que entidades como Nantik Lum destacan que “a menudo les cuesta verbalizar el valor económico de su trabajo o calcular la rentabilidad sin sentirse incómodas”.

Entre las barreras detectadas destacan:

• dificultad para estimar gastos e ingresos

• falta de planificación financiera y amortización de inversiones

• escasa separación entre finanzas personales y del negocio

• reticencia a solicitar financiación externa o microcréditos

La formación financiera se convierte así en una herramienta de empoderamiento clave, especialmente en el entorno rural, donde el emprendimiento femenino actúa como motor económico y social. “Cuando una mujer florece en el entorno rural, el entorno florece con ella”, apuntan desde AlmaNatura.