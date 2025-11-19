Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Javier Yanguas abre o curso de Ategal cunha chamada a repensar os coidados ás persoas maiores

O psicólogo e xerontólogo presentou no auditorio Abanca o seu novo libro, no que combina experiencia vital e análise social do coidado

Redacción
19/11/2025 14:36
O autor inaugurou o curso 2025/2026 de Ategal cunha reflexión sobre os coidados e a vellez
O autor inaugurou o curso 2025/2026 de Ategal cunha reflexión sobre os coidados e a vellez
Cedida

A Asociación Cultural Galega de Formación Permanente e Ocio de Persoas Adultas, Ategal, inaugurou este mércores o curso 2025/2026 cun acto celebrado no auditorio Abanca de Santiago, onde o psicólogo e xerontólogo Javier Yanguas presentou o seu libro Cando os volcáns envellecen. A obra entrelaza experiencia persoal e análise social para convidar a unha reflexión profunda sobre o valor dos coidados e o trato ás persoas maiores.

Casa RIA, en Santiago de Compostela

Casa RIA reúne expertos para analizar como impulsar un modelo enerxético máis participativo en Galicia

Más información

Durante a presentación, Yanguas subliñou que “o xeito no que tratamos ás persoas maiores revela a sociedade que somos”, insistindo en que a maneira de coidar fala directamente dos valores que definen unha comunidade.

Un relato persoal que transcende cara ao colectivo

O autor explicou que o libro parte da súa vivencia coidando da súa nai durante nove anos, xunto coa súa irmá. Aínda así, deixou claro que non se trata dunha autobiografía, senón dunha obra construída a partir desa experiencia e das historias doutras persoas coidadoras, co obxectivo de ofrecer unha visión máis ampla e complexa do coidado.

Yanguas destacou que o coidado se sustenta en valores como a reciprocidade, o compromiso e a responsabilidade, e advertiu das desigualdades que persisten neste ámbito, especialmente polo peso que continúa recaendo maioritariamente sobre as mulleres.

O coidado como prioridade social

O psicólogo alertou de que España continúa nun dos últimos postos de Europa en investimento en coidados e reclamou que este eido se converta nunha prioridade real. Na súa obra, ofrece unha historia íntima que, ao tempo, chama á sociedade a valorar o coidado na súa xusta medida.

A directora de Ategal, Paula Sande, destacou que Yanguas invita a “mirar o coidado como unha oportunidade para repensar o tipo de sociedade que queremos ser”, subliñando a relevancia desta reflexión no comezo do novo curso.

A metáfora dos volcáns

O autor explicou a orixe do título, inspirado nun cartel visto en Lanzarote no que se describía como os volcáns, ao envellecer, perden a forma e pasan desapercibidos, aínda que continúan a ser o que foron. Unha imaxe que lle permitiu construír unha metáfora poderosa sobre o paso do tempo, a identidade e a maneira en que a sociedade observa a vellez.

Te puede interesar

El arquitecto José María Ezquiaga presidirá el jurado encargado de evaluar las propuestas de transformación

Un referente del urbanismo presidirá el jurado del concurso para transformar el Conector Central de Santiago
Agencias
Ghaiteiro petroleiro

O CSC do Romaño acolle o I Campionato do Mundo do Ghaiteiro Petroleiro para lembrar a resposta cidadá ao Prestige
Adriana Quesada
A concelleira María Rozas, xunto ás promotoras Cristina Neira e Kiko Cociña

Así será o I Festival Dálle Xogo, que promove o ocio sen pantallas e o uso educativo dos xogos de mesa
Redacción
Consellería de Sanidade

SATSE Galicia lamenta que la huelga de Primaria no les "represente" y convocan para diciembre
Agencias