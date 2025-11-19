Javier Yanguas abre o curso de Ategal cunha chamada a repensar os coidados ás persoas maiores
O psicólogo e xerontólogo presentou no auditorio Abanca o seu novo libro, no que combina experiencia vital e análise social do coidado
A Asociación Cultural Galega de Formación Permanente e Ocio de Persoas Adultas, Ategal, inaugurou este mércores o curso 2025/2026 cun acto celebrado no auditorio Abanca de Santiago, onde o psicólogo e xerontólogo Javier Yanguas presentou o seu libro Cando os volcáns envellecen. A obra entrelaza experiencia persoal e análise social para convidar a unha reflexión profunda sobre o valor dos coidados e o trato ás persoas maiores.
Durante a presentación, Yanguas subliñou que “o xeito no que tratamos ás persoas maiores revela a sociedade que somos”, insistindo en que a maneira de coidar fala directamente dos valores que definen unha comunidade.
Un relato persoal que transcende cara ao colectivo
O autor explicou que o libro parte da súa vivencia coidando da súa nai durante nove anos, xunto coa súa irmá. Aínda así, deixou claro que non se trata dunha autobiografía, senón dunha obra construída a partir desa experiencia e das historias doutras persoas coidadoras, co obxectivo de ofrecer unha visión máis ampla e complexa do coidado.
Yanguas destacou que o coidado se sustenta en valores como a reciprocidade, o compromiso e a responsabilidade, e advertiu das desigualdades que persisten neste ámbito, especialmente polo peso que continúa recaendo maioritariamente sobre as mulleres.
O coidado como prioridade social
O psicólogo alertou de que España continúa nun dos últimos postos de Europa en investimento en coidados e reclamou que este eido se converta nunha prioridade real. Na súa obra, ofrece unha historia íntima que, ao tempo, chama á sociedade a valorar o coidado na súa xusta medida.
A directora de Ategal, Paula Sande, destacou que Yanguas invita a “mirar o coidado como unha oportunidade para repensar o tipo de sociedade que queremos ser”, subliñando a relevancia desta reflexión no comezo do novo curso.
A metáfora dos volcáns
O autor explicou a orixe do título, inspirado nun cartel visto en Lanzarote no que se describía como os volcáns, ao envellecer, perden a forma e pasan desapercibidos, aínda que continúan a ser o que foron. Unha imaxe que lle permitiu construír unha metáfora poderosa sobre o paso do tempo, a identidade e a maneira en que a sociedade observa a vellez.