Gosia Trebacz preside o xurado da XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico
A artista multidisciplinar, afincada en Galicia desde hai máis de tres décadas, destaca o nivel das obras seleccionadas e o papel da Bienal como plataforma de diálogo cultural
A artista multidisciplinar Gosia Trebacz (Cracovia, 1971) é a presidenta do xurado da XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico, un dos certames culturais máis destacados de Galicia e do Norte de Portugal.
Con máis de 30 anos de traxectoria en Galicia, Trebacz consolidou unha carreira internacional que abarca a pintura, a fotografía, o videoarte e o deseño gráfico. A súa obra, caracterizada pola experimentación constante e a procura de novas linguaxes plásticas, foi exposta en numerosas galerías e espazos culturais de Galicia, Madrid e Polonia.
Ademais da súa faceta artística, Trebacz impulsou proxectos colectivos como o obradoiro de arte STO LAT e a plataforma STOLATART, concibidos como espazos de creación colaborativa e laboratorios de ideas. A elección de Trebacz como presidenta do xurado reforza a aposta do Eixo Atlántico pola innovación, a diversidade e o diálogo cultural, ao tempo que recoñece o seu compromiso coa ensinanza e a difusión artística.
Sobre o papel da Bienal do Eixo Atlántico, Trebacz subliña que esta “é un trampolín para que artistas emerxentes e consolidados amosen as súas obras na nosa preciosa ‘esquina’ atlántica. Fomenta a creatividade, o intercambio de ideas e o diálogo” entre Galicia e o norte de Portugal.
Respecto ao nivel artístico desta XV edición, a presidenta do xurado destaca que “atopámonos cun nivel alto, e a elección dos finalistas foi tan difícil como emocionante. Cada participante amosou na súa proposta toda a súa paixón e sensibilidade artística”, reflectindo a calidade e diversidade da creación contemporánea na Eurorrexión.