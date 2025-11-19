Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Gosia Trebacz preside o xurado da XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico

A artista multidisciplinar, afincada en Galicia desde hai máis de tres décadas, destaca o nivel das obras seleccionadas e o papel da Bienal como plataforma de diálogo cultural

Redacción
19/11/2025 11:21
Gosia Trebacz, presidenta do xurado da XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico
A artista Gosia Trebacz, presidenta do xurado da XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico, valora como “alto e diverso” o nivel das obras finalistas nesta edición
Concello de Santiago

A artista multidisciplinar Gosia Trebacz (Cracovia, 1971) é a presidenta do xurado da XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico, un dos certames culturais máis destacados de Galicia e do Norte de Portugal.

Con máis de 30 anos de traxectoria en Galicia, Trebacz consolidou unha carreira internacional que abarca a pintura, a fotografía, o videoarte e o deseño gráfico. A súa obra, caracterizada pola experimentación constante e a procura de novas linguaxes plásticas, foi exposta en numerosas galerías e espazos culturais de Galicia, Madrid e Polonia.

Ademais da súa faceta artística, Trebacz impulsou proxectos colectivos como o obradoiro de arte STO LAT e a plataforma STOLATART, concibidos como espazos de creación colaborativa e laboratorios de ideas. A elección de Trebacz como presidenta do xurado reforza a aposta do Eixo Atlántico pola innovación, a diversidade e o diálogo cultural, ao tempo que recoñece o seu compromiso coa ensinanza e a difusión artística.

Sobre o papel da Bienal do Eixo Atlántico, Trebacz subliña que esta “é un trampolín para que artistas emerxentes e consolidados amosen as súas obras na nosa preciosa ‘esquina’ atlántica. Fomenta a creatividade, o intercambio de ideas e o diálogo” entre Galicia e o norte de Portugal.

Respecto ao nivel artístico desta XV edición, a presidenta do xurado destaca que “atopámonos cun nivel alto, e a elección dos finalistas foi tan difícil como emocionante. Cada participante amosou na súa proposta toda a súa paixón e sensibilidade artística”, reflectindo a calidade e diversidade da creación contemporánea na Eurorrexión.

Te puede interesar

El arquitecto José María Ezquiaga presidirá el jurado encargado de evaluar las propuestas de transformación

Un referente del urbanismo presidirá el jurado del concurso para transformar el Conector Central de Santiago
Agencias
Ghaiteiro petroleiro

O CSC do Romaño acolle o I Campionato do Mundo do Ghaiteiro Petroleiro para lembrar a resposta cidadá ao Prestige
Adriana Quesada
A concelleira María Rozas, xunto ás promotoras Cristina Neira e Kiko Cociña

Así será o I Festival Dálle Xogo, que promove o ocio sen pantallas e o uso educativo dos xogos de mesa
Redacción
Consellería de Sanidade

SATSE Galicia lamenta que la huelga de Primaria no les "represente" y convocan para diciembre
Agencias