Fernando García Calderón presentará en Compostela 'Argonautas no labirinto'

El autor Fernando García Calderón presentará en Santiago su novela Argonautas no labirinto Cedida

El próximo jueves 20 de noviembre, a las 11.00 horas, el Pazo de San Roque de Santiago de Compostela acogerá la rueda de prensa de presentación de Argonautas no labirinto, la obra con la que el escritor sevillano Fernando García Calderón obtuvo el III Premio de Novela Camiño de Santiago 2025.

Área Central acoge dos días de actividades saludables para familias, con apoyo de la Consellería de Sanidade Más información

En el encuentro acompañarán al autor el presidente de la Academia Xacobea, Marcelino Agís; la secretaria de la institución, Milagros Otero Parga; el secretario xeral da Lingua de la Xunta de Galicia, Valentín García Gómez; y el director de Produción de Editorial Galaxia, Xesús Domínguez Dono.

Una novela de enigmas, memoria y amistad en el corazón del Camino

Argonautas no labirinto arranca cuando Argus, su protagonista, despierta y descubre que ha perdido la memoria. A partir de ese instante inicia una búsqueda paciente y llena de ingenio para recuperarla, en compañía de Runa y Rodri, sus dos aliados inseparables.

La obra propone un recorrido por un Camino de Santiago cargado de enigmas, donde la arquitectura templaria y el ancestral juego de la oca se convierten en piezas clave para descifrar un pasado oculto. El trío protagonista se verá acompañado por un grupo de estudiantes que, como ellos, emprenden la búsqueda del mayor de los tesoros: el conocimiento, tanto del mundo que nos rodea como de uno mismo.

La trayectoria de un autor premiado y versátil

Nacido en Sevilla en 1959, Fernando García Calderón es escritor e ingeniero de Caminos. Inició su trayectoria literaria en el relato, con numerosos premios en certámenes que dieron lugar a cuatro volúmenes, culminados con La sonrisa del observador (2024).

Sus dos primeras novelas, El vuelo de los halcones en la noche (1998) y El hombre más perseguido (1999), fueron reconocidas con los premios Félix Urabayen y Ateneo-Ciudad de Valladolid. Su obra posterior abarca desde los claroscuros del siglo XV hasta las sombras del presente, con títulos celebrados como La judía más hermosa (2006, revisitada en 2023) y Los espacios efímeros (2024).