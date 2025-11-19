Condenado a 18 meses de cárcel por agredir con una barra de hierro a un hombre en el exterior de un pub de Santiago

Juzgados de Santiago de Compostela EP

La Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a un año y seis meses de prisión a un hombre por un delito de lesiones tras golpear a otro en la cara con una barra de hierro durante la madrugada del 2 de marzo de 2023 en el exterior de un pub de la calle República Argentina.

La Sección Sexta da por probado que el acusado portaba la barra y la utilizó para atacar a la víctima “con ánimo de atentar contra su integridad física”, según recoge la resolución consultada. El tribunal fundamenta su decisión en la declaración “creíble, congruente y sin fisuras” del perjudicado, en el testimonio del dueño del local y en el hallazgo de la barra por parte de la policía en el interior del vehículo del condenado.

Lesiones graves y prueba pericial determinante El informe del médico forense, también incorporado a la sentencia, confirma que las lesiones presentan un “enlace causal con el golpe” y detalla la pérdida de varias piezas dentales, el desplazamiento de otra y la necesidad de cirugía de implantes y tratamiento odontológico complejo. El periodo de estabilización médica se prolongó 232 días, de los cuales 15 fueron de carácter moderado. El tribunal subraya que la pérdida de incisivos y otras piezas dentales constituye, según doctrina del Tribunal Supremo, un supuesto subsumible en el artículo 150 del Código Penal, que castiga las lesiones que provocan deformidad.

La condena —que incluye asimismo la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la pena— no es firme.

Cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).