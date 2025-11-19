Concepción Losada recibe o Premio Luís Porteiro Garea pola súa defensa da lingua galega
A presidenta do Museo do Pobo Galego e profesora da USC foi recoñecida pola súa traxectoria na normalización do galego, nun acto no que se destacou o aumento do uso da lingua nas aulas universitarias
Concepción Losada Vázquez, presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego, recolleu o Premio Luís Porteiro Garea de mans do reitor Antonio López Díaz pola súa traxectoria a prol da normalización da lingua propia da USC. A profesora da área de Psicobioloxía destacou no seu discurso de agradecemento que “falar galego non debe ser unha carga senón unha vantaxe competitiva".
A profesora da Facultade de Psicoloxía puxo en valor que este recoñecemento outórgase “ao traballo que fixemos na Comisión de Normalización Lingüística da miña Facultade durante os moitos anos en que eu tiven a sorte de ser a súa presidenta”.
Na súa intervención, o reitor Antonio López Díaz lembrou “o compromiso global” da profesora Losada co galego, un compromiso que abrangue ámbitos tan dispares como a docencia, o teatro ou a promoción do traxe. Neste senso, Antonio López presentou algunhas das cifras máis “alentadoras” extraídas do "Informe sobre o Uso do Galego" correspondente ao curso 2025-26 que elabora o Servizo de Normalización Lingüística. O reitor destacou que o galego gaña terreo nas aulas e chega xa ao 29,2% das horas impartidas, a porcentaxe máis alta de toda a serie histórica. Ademais, o Campus de Lugo imparte o 39,3% de clases en galego, mentres que no de Santiago esta porcentaxe sitúase no 27,4%.
No acto tamén participou a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quen lembrou que Concha Losada é a primeira muller en se poñer á fronte do Museo do Pobo Galego e afondou tamén á súa faceta de profesora da Área de Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía da USC e á súa contribución na defensa da lingua desde o ámbito académico. "Persoas como Concha Losada son un exemplo no que se reflectir", afirmou.
O Paraninfo da Facultade de Xeografía e Historia acolleu o acto de entrega do Porteiro Garea no que tamén interviñeron o catedrático de Medicina da USC Antonio Pose Reino e o director do Servizo de Normalización Lingüística da USC e secretario do xurado, Manuel Núñez Singala. Na mesa presidencial tamén estivo presente o vicerreitor de Transformación Dixital e Innovación, Gumersindo Feijoo Costa. Toda a cerimonia foi amenizada pola Agrupación Universitas Música da Orquestra e Coro da Universidade de Santiago de Compostela.