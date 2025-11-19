Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Casa RIA reúne expertos para analizar como impulsar un modelo enerxético máis participativo en Galicia

O encontro forma parte do programa público do Laboratorio Ecosocial do Barbanza e require inscrición previa por aforo limitado

Eladio Lois
Eladio Lois
19/11/2025 14:29
Casa RIA, en Santiago de Compostela
Casa RIA, en Santiago de Compostela
Cedida

A Casa RIA acollerá este xoves 20 de novembro, ás 18.00 horas, unha nova mesa redonda centrada no papel das comunidades locais dentro da transición cara a modelos enerxéticos máis sustentables e participativos. A sesión insírese no programa público do Laboratorio Ecosocial do Barbanza, impulsado pola Fundación RIA, e busca ofrecer un espazo de reflexión sobre os retos e oportunidades que se presentan en Galicia neste ámbito.

El evento tendrá lugar en el Puerta del Camino

Santiago acoge un foro sobre el papel de los medios en la lucha contra la ciberviolencia machista

Más información

Un panel con voces especializadas

O encontro contará coa intervención de José Miguel Estévez, de TAELPO e responsable do deseño da Comunidade Enerxética A Reigosa; Xosé Manuel Golpe Acuña, consultor enerxético na Oficina de Transformación Enerxética da Deputación da Coruña; Francisco Álvarez, membro da xunta directiva do Clúster Biomasa de Galicia; e Ana Millán, presidenta da Asociación Arousa en Transición. A sesión será moderada por Xavier Simón, responsable do Observatorio Eólico de Galicia.

Consulta pública aberta á cidadanía

Como complemento ao debate, a Fundación RIA promove tamén unha consulta pública aberta co obxectivo de recoller opinións e reflexións da cidadanía arredor da transición enerxética en Galicia. Esta iniciativa busca sumar voces diversas e achegar novas perspectivas ao proceso de transformación cara a un modelo enerxético máis xusto e colaborativo.

