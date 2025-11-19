Área Central instala un buzón solidario para enviar postales a pacientes de cáncer del Clínico

La gerente de Área Central, Sara Castedo, con la trabajadora social de Asotrame, Alba García Cedida

El Outlet Área Central se ha sumado al proyecto solidario Luces de colores, impulsado por Asotrame, con la instalación de un buzón destinado a recoger postales navideñas para pacientes con cáncer hematológico que pasarán las fiestas en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. El objetivo es llevar un mensaje de acompañamiento y esperanza a personas ingresadas por leucemia, linfomas, mielomas múltiples y otros cánceres de la sangre.

La asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas habilitó este martes uno de sus buzones solidarios en la planta baja de Área Central, junto al acceso al hipermercado. Desde la entidad confían en que esta colaboración impulse la participación de centros educativos, asociaciones y vecinos y vecinas de la ciudad.

Cómo participar

Para unirse a Luces de colores, solo es necesario elaborar una postal navideña —dibujada, pintada o troquelada— e incluir en ella un buen deseo para 2026. Las tarjetas pueden depositarse en el buzón instalado en el centro comercial o enviarse por correo ordinario a la sede de Asotrame en Ferrol (calle Chile 2-4, entresuelo, 15404).

Todas las postales recibidas se repartirán, un año más, entre pacientes del Hospital Clínico de Santiago, centro de referencia en Galicia en trasplante de médula ósea y en terapias avanzadas CAR-T.

El compromiso continuado de Asotrame

Asotrame mantiene desde hace años una colaboración estable con el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, donde desarrolla programas de asesoramiento a pacientes y familiares, además de iniciativas de acompañamiento como Apoyo entre iguales, que cuentan con presencia semanal en el centro.

El buzón solidario permanecerá activo en Área Central hasta el 10 de diciembre, acompañado de material informativo sobre la iniciativa.