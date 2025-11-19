Área Central acoge dos días de actividades saludables para familias, con apoyo de la Consellería de Sanidade

Las instalaciones de Área Central acogerán este viernes y sábado una jornada de ocio educativo intergeneracional apoyada por la Consellería de Sanidade a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública. El evento, con entrada libre, se celebrará el viernes de 16.30 a 20.30 horas y el sábado de 10.00 a 20.30 horas, con una programación destinada a todas las edades que combina cultura, educación, salud y entretenimiento familiar.

El IES Lamas de Abade se amplía con nueve aulas que dan respuesta al "crecimiento del barrio" Más información

El encuentro nace con la vocación de convertirse en una cita anual de referencia a nivel estatal, basada en un modelo de ocio educativo que impulsa hábitos de vida saludables, bienestar emocional y cohesión social.

Prevención, salud emocional y alternativas al uso compulsivo de pantallas

A lo largo de las dos jornadas se habilitarán espacios para jugar en familia, además de charlas de expertos, talleres y actividades centradas en el ocio saludable.

La programación está desarrollada en colaboración con profesionales de la salud y de la educación para ofrecer un enfoque positivo, accesible y participativo en torno al bienestar. Entre los objetivos principales figuran el trabajo de la gestión emocional, la autoestima, el autocuidado y la promoción de relaciones familiares saludables.

Desde el departamento autonómico recuerdan que el uso compulsivo de la tecnología puede constituir un problema de salud pública, vinculado al ciberacoso, los ciberdelitos, las adicciones sin sustancia o la falta de pensamiento crítico. Por ello, esta jornada busca facilitar alternativas reales, como el juego tradicional y los juegos de mesa, planteados como opciones enriquecedoras frente al ocio basado exclusivamente en pantallas.

Un espacio de encuentro para familias, docentes y entidades sociales

La participación activa de familias, educadores, entidades sociales y profesionales sanitarios permitirá crear un entorno seguro y atractivo en el que promover dinámicas de convivencia y aprendizaje. Uno de los ejes principales será la divulgación de los valores del ocio saludable y el acompañamiento positivo en la infancia y la adolescencia, en un contexto en el que la salud mental se ha convertido en una prioridad social.

El evento se celebra también tras la aprobación por parte de la Xunta del proyecto de Ley de protección de la salud de los menores y prevención de conductas adictivas, que actualmente está en tramitación parlamentaria.