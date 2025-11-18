O CEIP Monte dos Postes convoca unha concentración para esixir máis persoal docente e coidador
Familias mobilízanse contra os recortes e reclaman recursos especializados
A ANPA do CEIP Monte dos Postes, en Santiago de Compostela, convocou para este martes 18 de novembro unha concentración diante do centro educativo para protestar contra os recortes de persoal docente e coidador. A mobilización terá lugar ás 13.15 horas, ao remate do tradicional Magosto, segundo anunciou a propia asociación a través dun cartel informativo remitido ás familias.
A entidade denuncia que o centro precisa profesorado especialista e persoal coidador, ao considerar que os recursos actuais son insuficientes para atender ás necesidades do alumnado. No seu comunicado, a ANPA advirte de que a situación “xa é límite” e está a afectar á atención das nenas e nenos que precisan apoio específico, con impacto directo no conxunto do estudantado.
Reivindicación de profesionais especializados
A asociación sostén que o CEIP Monte dos Postes ten dereito a contar con máis recursos humanos, especialmente en áreas de apoio educativo e coidado. O cartel difundido sinala que estas necesidades non están cubertas e que o centro require “profesional especializado para todo o alumnado”, tanto para garantir unha atención adecuada como para evitar a sobrecarga dos equipos existentes.
A ANPA alerta de que a falta de persoal repercute no funcionamento diario da escola e na capacidade de ofrecer respostas educativas adaptadas ás necesidades diversas do alumnado.