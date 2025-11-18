La Xunta adjudica por más de 138.000 euros el cambio de las cubiertas del Hospital Psiquiátrico de Conxo

Exterior del Hospital Psiquiátrico de Conxo | Foto de Eladio Gonzáez Lois

El Servizo Galego de Saúde ha adjudicado por 138.000,50 euros la obra de renovación de las cubiertas de las áreas de rehabilitación psiquiátrica del Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela. El objetivo de esta intervención es poner fin a los problemas de filtraciones de agua y garantizar la correcta impermeabilización de las estancias situadas en las plantas superiores del edificio principal.

Según informó la Consellería de Sanidade, la actuación consiste en la sustitución de tres cubiertas de cerámica o teja curva colocadas sobre fibrocemento, que serán reemplazadas por nuevas cubiertas cerámicas. La empresa Sergonsa Servicios, S.L. será la encargada de ejecutar las obras, que cuentan con un plazo previsto de seis semanas.

Mejoras previas en el monasterio de Conxo

El complejo del Hospital Psiquiátrico de Conxo está compuesto por diversos edificios. Entre ellos se encuentra el antiguo monasterio de Conxo, cuya cubierta fue reparada el pasado mes de junio en una actuación que supuso una inversión autonómica de 712.550 euros.

Esta intervención permitió mejorar la eficiencia energética del inmueble, reduciendo las pérdidas de calor en invierno y el aumento excesivo de temperatura en verano, además de resolver las filtraciones que afectaban al edificio.

Con el conjunto de estas obras, la Xunta señala que continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras sanitarias de Santiago, modernizando instalaciones y reforzando la conservación de uno de los complejos asistenciales más singulares de la ciudad.