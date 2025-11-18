La Xunta abrirá en Santiago el primer centro de Galicia para víctimas de violencia de género con adicciones

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante una intervención en el pleno del Parlamento gallego Redacción

La Xunta de Galicia prevé poner en marcha en 2026 un nuevo centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género con problemas de adicciones, el primero de estas características en la comunidad. Así lo avanzó este martes la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante su intervención en el pleno del Parlamento.

El recurso, inicialmente proyectado en O Porriño, se ubicará finalmente en Aríns (Santiago de Compostela) después de que este municipio pontevedrés renunciase a la iniciativa por motivos administrativos, según trasladaron fuentes del propio Goberno galego. La nueva localización permitirá integrar el centro en la red de atención de Compostela, una ciudad que concentra parte de los servicios especializados y de derivación en materia de igualdad.

Refuerzo en zonas rurales y ámbitos universitarios Durante su comparecencia, Fabiola García anunció también que los Centros de Información a la Mujer móviles (CIM móviles) estarán operativos antes de final de año. Estos servicios tienen como objetivo acercar asesoramiento jurídico, psicológico y social a las zonas rurales con menor acceso a recursos, así como a los campus universitarios.

La conselleira destacó que este será el primer centro gallego específicamente orientado a mujeres que, además de sufrir violencia de género, presentan adicciones y requieren un abordaje integral. La futura instalación se incorporará a la red autonómica de acogida, que atiende situaciones de emergencia, protección y recuperación.

La Xunta sostiene que este nuevo dispositivo permitirá ofrecer una intervención más especializada, con equipos multidisciplinares preparados para abordar de forma simultánea la violencia machista y los trastornos adictivos.