Jonás Trueba recibe o Premio Cineuropa 2025 tras quince anos de complicidade co festival compostelán
O cineasta, referente do cinema europeo contemporáneo, regresa a Santiago para recoller o galardón e visionar “Ilusos” e “Miniaturas”
Jonás Trueba será o que reciba o terceiro Premio Cineuropa 2025, que será entregado este xoves ás 20.30 horas no Teatro Principal. O festival recoñece así a súa traxectoria, na que destaca polo seu pulso emocional no cinema español e europeo nas últimas dúas décadas.
Este cineasta ten unha extensa relación co festival, remontándose ao 2010, momento no que presentou en Santiago a súa primeira obra: "Todas las canciones hablan de mí". Este foi o primeiro encontro, o encargado de marcar unha relación de complicidade que se mantivo ao longo de 15 anos e sete películas.
No seu regreso a Cineuropa, Jonás Trueba ofrece unha celebración do cinema como fogar e memoria. Despois de que se produza a entrega do premio, a sesión completarase co visionado de "Ilusos" e "Miniaturas", ambas dirixidas polo cineasta.
Proxeccións desta semana
Ao longo desta semana, Cineuropa continúa tamén coa exhibición dalgunhas das películas máis destacadas da tempada europea. Entre elas figura "Orphan", a nova obra de László Nemes que regresa cun relato ambientado na Hungría de 1956, nun país ferido pola represión soviética.
Tamén se presenta "O mago do Kremlin" (Le mage du Kremlin), de Olivier Assayas, adaptación da novela de Giuliano da Empoli que reconstrúe, desde as entrañas do poder ruso, a ascensión política de Vladimir Putin a través do seu asesor máis próximo.
Entre as estreas máis esperadas destaca así mesmo "Quenda de garda" (Late Shift), de Petra Volpe, un thriller que transcorre nunha única noite no servizo de urxencias dun hospital suízo. A protagonista, unha enfermeira perfeccionista e entregada, enfróntase ao peso dun erro fatal que desencadea unha carreira contrarreloxo.
O programa inclúe igualmente "Unha pantasma útil" (Pee Chai Dai Ka/ A useful ghost), sorprendente ópera prima de Ratchapoom Boonbunchachoke, gañadora do Gran Premio da Semana da Crítica de Cannes. A película comeza como unha comedia fantástica, pero pronto se transforma nunha poderosa metáfora política sobre os desaparecidos nun réxime oligárquico.
Outra das obras máis celebradas da tempada é "Soños en Oslo" (Dreams), de Dag Johan Haugerud, gañadora do Oso de Ouro na Berlinale. Haugerud mergúllase aquí na confusión e intensidade do primeiro amor dunha estudante pola súa profesora.
A programación da semana complétase con "Emergency Exit", a nova película de Lluís Miñarro, quen presentará persoalmente o filme. Trátase dunha viaxe tan realista como onírica nun autobús poboado por pasaxeiros que non poden baixar, nun exercicio de realismo máxico que mestura humor, melancolía e ecos buñuelescos.
Finalmente, Cineuropa exhibe "Como na casa" (Feels Like Home), de Gábor Holtai, Premio Méliès de Prata no Festival de Sitges, unha alegoría política en forma de thriller sobre unha muller secuestrada por unha familia que está convencida de que é a súa filla desaparecida.