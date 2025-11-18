Innovación y multilingüismo: así fueron las jornadas ‘FrancophonIA’ que desbordaron expectativas en Compostela

Una de las mesas redondas de las jornadas ‘Francophon’IA’ Cedida

Las jornadas “Francophon’IA: quand la langue relie les cultures” concluyeron este sábado en la Facultad de Filoloxía de Santiago de Compostela con un balance “extraordinariamente positivo”, según trasladó la organización. Durante dos días, profesorado de francés procedente de toda España y Portugal debatió sobre los retos pedagógicos de la enseñanza del idioma en plena transformación digital, con especial atención al papel de la innovación y la inteligencia artificial (IA).

El encuentro, organizado por la Federación Española de Asociaciones de Profesorado de Francés (FEAPF), la Asociación de Profesores de Francés de Galicia (APFG), la Federación Internacional de Profesores de Francés (FIPF) y la Embajada de Francia en España, se consolidó como una cita de referencia para el ámbito francófono en el contexto hispanohablante.

Un acto inaugural con amplia representación institucional

La ceremonia de apertura reunió a representantes de distintas instituciones educativas y culturales, entre ellos la vice-decana de la Facultad de Filoloxía de la USC, Rosa Marta Gómez Pato, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa de la Xunta, Judith Fernández Novoa, y la subdirectora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio, Elena Ramos García.

También participaron Damien Guyard, attaché de cooperación educativa de la Embajada de Francia en España; la presidenta de la FIPF, Cynthia Eid; y el presidente de la FEAPF, Antonio Agustín Gallego Verdugo. La inauguración incluyó además un mensaje audiovisual de la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, quien subrayó la necesidad de reforzar los vínculos culturales y lingüísticos entre países francófonos e hispanohablantes.

Talleres y ponencias centrados en la práctica docente

A lo largo del viernes y el sábado, el profesorado asistente participó en talleres prácticos sobre metodologías lúdicas para preparar los exámenes DELF, motivación del alumnado, pedagogía innovadora o la situación del francés en Québec. Las sesiones fueron valoradas por su carácter aplicado y por facilitar herramientas fácilmente trasladables al aula.

La primera ponencia, “Horizontes abiertos al multilingüismo”, moderada por el profesor Julián Serrano Heras, abrió un debate amplio sobre el papel de la diversidad lingüística en un mundo globalizado.

La inteligencia artificial, eje central del programa

Uno de los focos principales del encuentro fue el impacto de la IA en la enseñanza del francés. La conferencia del profesor Carlos Valcárcel Riveiro, centrada en la “Respuesta Física Total en Francés como Lengua Extranjera”, despertó un notable interés al mostrar cómo la interacción entre cuerpo, espacio y tecnología puede favorecer el aprendizaje lingüístico.

El cierre de las jornadas llegó con la ponencia de Cynthia Eid, presidenta de la FIPF, titulada “Repensar y aumentar un curso de francés como lengua extranjera con IA”. Su intervención animó al profesorado a integrar estas herramientas desde una perspectiva ética, crítica y creativa, recordando que la figura docente debe seguir siendo el eje central del proceso educativo.

Cynthia Eid, presidenta de la FIPF Redacción

Un impulso para la comunidad docente

Más allá de los contenidos formativos, las jornadas se consolidaron como un espacio para fortalecer redes profesionales, favorecer colaboraciones y generar nuevos proyectos. Según destaca la organización, los objetivos planteados —explorar prácticas innovadoras apoyadas en IA, reforzar la conciencia francófona y promover el plurilingüismo en Galicia y España— se cumplieron “con creces”.

La próxima edición ya tiene sede y fecha: se celebrará en Murcia en septiembre de 2026, y parte con el reto de igualar el éxito de una cita que ha situado a Santiago de Compostela como un punto clave para el debate sobre el futuro de la enseñanza del francés.