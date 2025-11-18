El IES Lamas de Abade se amplía con nueve aulas que dan respuesta al "crecimiento del barrio"

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, junto a distintas autoridades del centro y el arquitecto Efren Miota Martín Benavides

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha visitado este martes el IES Lamas de Abade, en Santiago de Compostela, con motivo del alzado de la zona oeste del centro que se llevará a cabo a partir de abril. Las obras, con una duración prevista de entre 10 y 12 meses, darán respuesta al "crecimiento del barrio", según el director del instituto, José Besada.

El proyecto, adjudicado a Marmitako Arquitectura, cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros por parte de la Xunta. La superficie reformada, de 429 metros cuadrados, se empleará para la construcción de nueve nuevas aulas, seis grandes y tres pequeñas. Todas ellas se localizarán en el futuro tercer piso del ala oeste.

El IES Lamas de Abade tiene, actualmente, "unos 1.100 alumnos" entre ESO, Bachillerato y ciclos formativos, tal y como indica Besada. El centro aumentó hace ya tres años un aula en 1º de ESO debido a la "alta demanda". Una decisión que, progresivamente, ha provocado que se instaure la línea 3 en el instituto.

En el presente curso han aumentado un curso de 2º de Bachillerato. El crecimiento del alumnado ha desembocado en la necesidad de tener "dos aulas más", según el director. La inexistencia de dichos espacios ha obligado a "dividir el taller de tecnología en dos aulas" y modificar el horario del ciclo de Documentación.

El taller, entonces, se redujo a un aula pequeña que, a ojos de Besada, "quedó en nada". La otra clase tampoco está en las "mejores condiciones" al estar ambas separadas por un pared de pladur que no evita que "se escuche todo".

La falta de espacio llevó a que el aula destinada para Dibujo tuviera que ocuparse para clases más rutinarias. Esta modificación ha generado, según el máximo responsable del instituto, el problema de "cómo hacer los exámenes", pues en dicha clase parejas de alumnos se tienen que sentar "en la misma mesa".

Las obras dotarán al centro, en palabras de Besada, de un "aula de tecnología en condiciones". El director dijo que, tanto los docentes como el alumnado, están "muy contentos" al tratarse de una "demanda de hace mucho tiempo".

Las nuevas aulas se destinarán, en principio, a "ESO y Bachillerato". Las seis más grandes tendrán un uso más común, mientras que las pequeñas se utilizarán para "desdobles". Besada, también, ha recalcado la importancia que le da el centro a la "recuperación del taller".

Más propuestas a futuro

José Besada, preguntado acerca de cuáles son los siguiente pasos del centro una vez finalice la obra, ha expuesto su idea de "seguir creciendo en las ramas de formación profesional". Pues le gustaría incorporar nuevas especialidades a "la oferta sanitaria" del IES Lamas de Abade.

"Satisfacer la demanda del ciclo de imagen personal", el otro grado que imparten, es uno de los objetivos del director a un largo plazo. Besada, a su vez, ha mencionado que "no tienen gente para trabajar" para ejemplificar "el crecimiento global de la formación profesional".