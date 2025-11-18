El Camelio celebra la Navidad con menús de inspiración gallega y una gala de Fin de Año en el Palacio del Carmen

Vieiras al horno sobre crema de albariño, uno de los platos que ofrecerá El Camelio Cedida

El restaurante El Camelio, ubicado en el Hotel Palacio del Carmen, Autograph Collection, presenta sus menús especiales de Navidad y Fin de Año, una propuesta que combina la cocina gallega, el producto atlántico y la esencia festiva de esta época. Bajo la dirección del equipo gastronómico del hotel, la oferta navideña busca rendir homenaje a los sabores del entorno a través de elaboraciones cuidadas, técnica y una apuesta por la materia prima local.

Cinco menús navideños para celebraciones de empresa, familia o amigos

El Camelio ha diseñado cinco menús de grupo pensados para comidas de empresa, reuniones familiares o encuentros entre amigos. Las propuestas ponen el acento en el producto gallego, con entrantes como risotto de arroz Carnaroli con zamburiñas, scrigni de cigala o vieiras al horno sobre crema de albariño.

Los principales alternan entre mar y tierra, con opciones como bacalao, merluza, rodaballo, lingote de ternera gallega o solomillo, siempre buscando un equilibrio entre técnica, tradición y creatividad.

Los postres, elaborados en el obrador del hotel, incluyen clásicos festivos reinterpretados: brownie de chocolate suizo, lemon pie, volcán de cacao o volcán de turrón artesano, acompañados de helados de vainilla, café o caramelo.

Los precios oscilan entre 48 y 71 euros, incluyendo agua mineral, vino blanco o tinto, pan artesano, café, infusiones y dulces navideños.

'Cena & Sueño': una Nochevieja gastronómica y musical

Para despedir el año, El Camelio propone la gala “Cena & Sueño”, una experiencia que combina gastronomía, música y elegancia en el entorno histórico del antiguo convento que alberga el hotel.

La velada comenzará con un aperitivo de bienvenida, en el que se servirán mini blinis de foie, tartar de tomate y mango, croquetas de vaca gallega y una gelée de Veuve Clicquot, acompañados de un cóctel de Champagne.

El menú continúa con un salpicón de bogavante azul y cigalas de Marín, seguido de un lomo de lubina con arroz meloso de zamburiñas y un medallón de solomillo de ternera gallega al Oporto. El postre será un volcán artesano de turrón de Jijona con helado de yogur búlgaro, acompañado de trufas de chocolate blanco.

La bodega seleccionada incluye Catro Ferrados, Altún Crianza y Champagne Laurent-Perrier.

La celebración contará con barra libre, cotillón, música en directo del grupo SMOKE, sesión de DJ y chocolate con churros al amanecer.

Para quienes deseen prolongar la experiencia, el paquete “Cena & Sueño” —a 385 euros por persona en habitación doble, IVA incluido— incorpora alojamiento, desayuno especial de Año Nuevo hasta las 13.00 horas y salida tardía a las 14.00 horas.