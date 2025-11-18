Como preparar a túa casa e os teus desprazamentos para o inverno, segundo o 112 Galicia
A Xunta lembra a importancia de revisar as instalacións do fogar, extremar a precaución nos desprazamentos e manter unha ventilación axeitada ao empregar sistemas de calefacción
Coa chegada do inverno, cambian as rutinas cotiás e tamén o tipo de emerxencias ás que se enfronta a cidadanía galega. Así o advirte o 112 Galicia, que pon en marcha unha nova campaña informativa para previr os principais riscos asociados a esta época do ano, desde os incendios domésticos ata as intoxicacións por gas ou os efectos da meteoroloxía adversa.
Mentres no verán predominan as incidencias relacionadas cos espazos acuáticos, nos meses fríos aumentan os avisos por lumes en vivendas, problemas de circulación ou intoxicacións por monóxido de carbono. Segundo explica o servizo de emerxencias, o paso de borrascas de media e alta intensidade e o maior tempo que pasamos na casa propician este cambio na tipoloxía das alertas.
Polo tanto, as chamadas ao 112 Galicia incrementan no inverno especialmente por incidencias nas estradas —provocadas por caídas de pólas, bolsas de auga, desprendementos de terra ou pedras—, por intoxicacións derivadas do mal uso das fontes de calor e por incendios domésticos relacionados coa cociña ou co uso abusivo das conexións eléctricas.
Prevención de incendios e intoxicacións no fogar
O 112 Galicia lembra que a prevención é fundamental e que pequenas accións poden evitar grandes emerxencias. Entre elas, instalar detectores de fume, manter limpa a campá extractora e non deixar nunca unha pota ao lume sen vixilancia.
Tamén se recomenda contar con sistemas de detección de monóxido de carbono ou, cando menos, ventilar adecuadamente as estancias cando se utilicen estufas, radiadores ou cociñas de leña. O monóxido de carbono, advirten, é incoloro e inodoro, polo que resulta difícil de detectar e adoita xurdir por unha escasa osixenación do ambiente.
O servizo de emerxencias insiste ademais en non empregar os aparatos de calefacción para secar roupa, xa que esta práctica incrementa o risco tanto de intoxicación coma de incendio. Outro punto fundamental é o mantemento das chemineas: antes da chegada do frío intenso, cómpre realizar unha limpeza profunda dos condutos, xa que a acumulación de feluxe é unha das principais causas de lumes en vivendas.
Preparar a vivenda ante as borrascas
A Xunta lembra que o inverno galego se caracteriza pola súa inestabilidade atmosférica, debido á localización da comunidade nunha zona de paso de borrascas de intensidade media e alta.
Por iso, aconséllase liberar canalóns e tubaxes de follas secas, comprobar o bo estado do tellado e garantir o correcto funcionamento dos servizos básicos. Aínda que poida parecer un detalle menor, manter as infraestruturas domésticas en bo estado pode evitar derrubamentos ou caídas de vexetación en episodios de chuvia ou vento forte.
Estas medidas preventivas, subliña o 112, poden marcar a diferenza durante un temporal de alta intensidade, convertendo a vivenda nun refuxio seguro se se coñecen de antemán os seus puntos fortes e febles.
Atención á información meteorolóxica e precaución nos desprazamentos
Nesta época do ano, o servizo de emerxencias destaca a importancia de seguir a información meteorolóxica oficial, xa que as condicións do tempo condicionan tanto os desprazamentos a pé coma en vehículo.
Sempre que sexa posible, recoméndase evitar saír da casa durante os episodios de meteoroloxía adversa. En caso contrario, débese escoller vías principais e optar polo transporte colectivo.
Ao camiñar en días de vento ou chuvia, aconséllase prestar atención ao mobiliario urbano e á vexetación, e respectar as restricións de acceso a parques ou espazos naturais. Tamén se debe evitar achegarse a diques, rompentes ou paseos marítimos se as condicións do litoral son perigosas.
O 112 lembra ademais que, ante refachos intensos de vento, é importante retirar macetas, toldos ou outros obxectos susceptibles de caer á rúa desde balcóns ou fiestras.
Conducir con seguridade en condicións adversas
Na estrada, a prudencia é esencial. Antes de conducir en días complicados, é recomendable realizar unha revisión completa do vehículo, comprobando os pneumáticos, os limpadores, a batería e o líquido anticongelante.
Durante a condución, débese axustar a velocidade ao estado da vía e deterse nun lugar seguro cando avanzar resulte perigoso, sempre que a manobra estea permitida. Ademais, o 112 Galicia insiste en non intentar atravesar zonas inundadas nin circular por pontes cando exista risco de crecidas ou desprendementos.
O vento e a chuvia poden provocar caídas de árbores, desprazamento de mobiliario urbano e desprendementos de terra ou rochas, polo que é vital extremar a precaución e escoitar estradas principais ante calquera desprazamento.
En conclusión, o 112 Galicia insiste en que a mellor maneira de afrontar o inverno é adiantarse aos riscos. Preparar o fogar, seguir as recomendacións das autoridades e manter unha actitude responsable ante a climatoloxía adversa son pasos sinxelos que poden evitar accidentes e salvar vidas.