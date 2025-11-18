Alarma vecinal en Lavacolla por el “impacto irreversible” del nuevo parque empresarial

Lavacolla, en una foto de archivo Redacción

Cientos de vecinos de la parroquia compostelana de Sabugueira han presentado alegaciones contra el Proyecto de Interés Autonómico del parque empresarial de Lavacolla, impulsado por iniciativa privada. Según advierten las entidades vecinales, el plan supondría un impacto irreversible sobre esta zona rural de Santiago de Compostela. A esta movilización se han sumado la Sociedade Galega de Historia Natural y la Federación Galega de Ecoloxistas en Acción.

El documento en exposición pública corresponde al promotor Pontepedroso Real Estate S.L., perteneciente al Grupo Televés, y plantea una actuación de unas 60 hectáreas en un área de concentración parcelaria. Las entidades que firman las alegaciones sostienen que el proyecto es técnicamente deficiente y que no contempla de forma adecuada el alcance de sus afecciones.

Afecciones al paisaje y al Camino Francés El área prevista para el polígono linda directamente con el Camino de Santiago Francés, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y protegido como Bien de Interés Cultural. El proyecto incluye la apertura de una nueva vía de acceso que atravesaría este enclave, lo que, según los alegantes, generaría un alto impacto visual y paisajístico.

Las alegaciones inciden en que la ejecución y explotación del parque industrial comprometería seriamente el sistema hidráulico superficial y subterráneo de Lavacolla. La intervención se situaría sobre una zona húmeda con acuíferos de gran calidad, cuya modificación —según la vecindad— implicaría alteraciones del nivel freático, de la red de drenaje natural y un incremento del riesgo de inundaciones.

Los colectivos advierten también de la posible contaminación y destrucción de manantiales, fuentes y regatos fundamentales para la vida cotidiana y que desembocan en el río Sionlla, afluente del Tambre y parte del sistema que abastece a Santiago de Compostela.

Río Sionlla Redacción

Otro de los elementos subrayados es la invasión de un hábitat prioritario protegido por la Red Natura 2000, lo que implicaría la desaparición de bosques, brañas y carballeiras y, con ello, una afección directa a la flora y la fauna del entorno.

Además, la ciudadanía lamenta los efectos acumulativos de la contaminación acústica y lumínica, especialmente en un territorio que ya soporta la derivada de la proximidad del Aeropuerto de Santiago.

Defensa del rural y del modo de vida

Los vecinos de Lavacolla apelan a la necesidad de proteger el rural, sus recursos naturales, sus modos de vida y su patrimonio cultural. Sostienen que el PIA supone un modelo de desarrollo incompatible con la identidad y sostenibilidad de la zona y reclaman que se prioricen alternativas que no comprometan los valores ambientales ni el paisaje histórico que caracteriza este territorio.