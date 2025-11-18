Mi cuenta

Santiago de Compostela

A Xunta organiza en Santiago unha xornada de formación para familias sobre benestar emocional na adolescencia

A sesión contará con especialistas en psiquiatría, psicoterapia e ciberseguridade

Eladio Lois
18/11/2025 12:52
O Politécnico de Santiago acollerá o 29 de novembro a xornada de formación dirixida ás familias
Redacción

A Xunta de Galicia celebrará o sábado 29 de novembro unha xornada de formación dirixida ás familias sobre benestar emocional na adolescencia, unha etapa na que o acompañamento parental, os límites educativos e o uso responsable das tecnoloxías adquiren unha relevancia central. Baixo o título A familia como base do crecemento persoal e emocional, a actividade terá lugar no Centro Integrado de FP Politécnico de Santiago, con inscrición gratuíta xa aberta no Portal Educativo ata completar aforo.

Tres relatorios centrados en saúde emocional e educación dixital

A sesión abrirase ás 10.00 horas e contará coa participación de tres especialistas de referencia. O primeiro relatorio, Axudando a crecer cando cambian os marcos, correrá a cargo de Alexandre García Caballero, doutor en Psiquiatría e profesional do CHUO, que intervirá ás 10.30 horas para abordar as claves emocionais e adaptativas propias da adolescencia.

O primeiro relatorio, Axudando a crecer cando cambian os marcos, correrá a cargo de Alexandre García Caballero, doutor en Psiquiatría
Ás 11.30 horas, a consultora en ciberseguridade e identidade dixital Selva Orejón, directora executiva de OnBranding e perito xudicial, ofrecerá a charla Como ensinar ás túas fillas e fillos a usar a tecnoloxía de forma segura e responsable, centrada na prevención de riscos dixitais e no acompañamento familiar no ámbito online.

O programa pecharase ás 12.30 horas coa intervención de María Velasco Ghisleri, especialista en Psicoterapia Integradora e Psicoterapia do Neno e do Adolescente, que impartirá a sesión Amor e límites para axudar ao teu adolescente, centrada na importancia de establecer marcos educativos afectivos e consistentes.

Mellora do ensino híbrido e reforzo da convivencia escolar

Segundo explicou a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, esta xornada enmárcase nas accións desenvolvidas para mellorar o modelo de ensino híbrido en Galicia, que inclúe actividades formativas destinadas ás familias para reforzar o seu coñecemento dixital e apoialas no labor de acompañamento aos seus fillos e fillas.

