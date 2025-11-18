A VIII edición do Concurso de Canto Compostela Lírica reunirá talentos de 15 países este sábado no Auditorio de Galicia
O certame, organizado por Amigos da Ópera, contará con trinta solistas que competirán ante un xurado internacional; as semifinais e final serán de acceso libre
Solistas procedentes de España, China, Cuba, Arxentina, Venezuela, Portugal, Suíza, Corea do Sur, Eslovaquia, República Checa, Suecia, Australia, Perú, Francia e Ucraína aspiran a facerse co primeiro premio do VIII Concurso de Canto Compostela, dotado con 4000 euros, cunha actuación remunerada coa Real Filharmonía, un recital remunerado no marco do Festival Les Musicales du Luberon e un rol na temporada da Ópera de Oviedo.
Na presentación, a concelleira de Capital Cultural, Míram Louzao, valorou que se trata dun evento xa consolidado en Compostela, no que “o talento galego ten a oportunidade de brilar”. Nese aspecto, expresou o orgullo co Concello pola traxectoria de voces que teñen participado en anteriores edicións, entre as que mencionou a Lucía Iglesias, Irene Zas, Lucas López e Gabriel Alonso Díaz.
En total, trinta solistas procedentes de 15 países participarán esta fin de semana no VIII Concurso de Canto Compostela Lírica. Este certame, que está organizado pola Asociación Amigos da Ópera de Santiago de Compostela dende a súa posta en marcha, ten como obxectivo promover, apoiar e difundir as carreiras incipientes no ámbito lírico de menores de 35 anos.
Voces procedentes de distintos países oron escollidas na selección previa entre as 80 persoas inscritas e orixinarias de 22 países diferentes. Esta trintena de cantantes actuará este sábado a partir das 17.00 horas no Auditorio de Galicia fronte ao xurado da competición, que elixirá dez finalistas que se disputarán o sábado ás 19.00 horas no mesmo recinto os catro galardóns que entrega o certame. As dúas citas serán abertas ao público e de acceso libre.