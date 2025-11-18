A Real Filharmonía de Galicia interpretará en directo a banda sonora de 'Sing Sing' no Auditorio de Galicia
O filme de Greg Kwedar chegará ao Cineuropa cunha proxección especial acompañada pola orquestra, dirixida por Ben Voce, con sesións os días 20 e 21 de novembro dentro do ciclo (EN)FOCO
A Real Filharmonía de Galicia regresa ao programa Cineuropa para ofrecer unha experiencia musical única: a proxección da película "Sing Sing", dirixida por Greg Kwedar, acompañada pola orquestra en directo baixo a batuta do convidado Benjamin “Ben” Voce. O concerto terá lugar o xoves 20 e tamén o venres 21 de novembro no Auditorio de Galicia ás 20.30 horas.
A cita musical do venres 21 de novembro entra dentro do ciclo (EN)FOCO da Real Filharmonía de Galicia. Deste xeito, os asistentes poden optar por unha entrada especial con petisco e bebida por 21 €. Existe tamén unha proxección na xornada anterior, o xoves 20, pero as entradas para esa sesión están case esgotadas.
Un filme emocionante
"Sing Sing" é un drama carcelario baseado nun programa real, o Rehabilitation Through the Arts (RTA), que se desenvolve na prisión de máxima seguridade de Sing Sing (Nova York). A película foi presentada no Festival de Cine de Toronto no 2023 e aborda temas profundos.
No filme revívese a produción teatral orixinal do RTA titulada “Breakin' The Mummy's Code”, unha comedia musical delirante que mesturaba pirámides exipcias, gladiadores, cowboys e incluso referencia a Shakespeare (no caso específico, Hamlet) e que en realidade xa foi representada dentro da prisión. A través deste espectáculo, os reclusos atopaban unha vía de expresión, de esperanza e de comunidade.
Ademais, a partitura da película foi composta por Bryce Dessner, coñecido tanto pola súa traxectoria sinfónica como pola súa faceta no mundo do rock. Dessner traduce musicalmente o leitmotiv de "Sing Sing" —o poder transformador da arte como forza de resistencia dun home encarcerado— nunha partitura evocadora de liberdade, que drisca entre influencias tan diversas como Brian Eno, Bach e Steve Reich.
Ben Voce
O encargado de conducir esta delicada homenaxe sinfónica será Benjamin “Ben” Voce, un director en alza con notábel afinidade polo repertorio moderno do século XX e XXI. Voce destaca pola súa claridade interpretativa e a precisión na execución de partituras complexas.