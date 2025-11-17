Una de las mayores expertas de España en salud mental analiza en Santiago cómo evoluciona el TDAH

La psiquiatra María del Pilar de Castro Manglano, ponente de las conferencias sobre TDAH organizadas por Afundación en Santiago Cedida

El ciclo Educación S. XXI, impulsado por Afundación, celebra este martes una nueva sesión centrada en la comprensión del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y su evolución más allá de la infancia. La especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia María del Pilar de Castro Manglano será la encargada de impartir dos conferencias bajo el título El TDAH a lo largo de la vida.

Santiago acoge la celebración del 40 aniversario de la Asociación de Balnearios de Galicia Más información

La jornada arrancará a las 11.00 horas con un encuentro dirigido a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, en el que la investigadora compartirá inquietudes y resolverá dudas del alumnado. Por la tarde, a las 19.00 horas, ofrecerá una charla abierta al público en el Auditorio ABANCA (Preguntoiro, 23). Los pases, gratuitos, pueden retirarse a través de Ataquilla.com.

Una mirada amplia sobre un trastorno frecuente

Horas antes de la sesión, a las 11.00 horas, la especialista mantendrá un encuentro específico con estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, con el objetivo de fomentar el diálogo y la comprensión sobre un trastorno que continúa siendo objeto de dudas, estigma y confusión.

Afundación subraya que este ciclo pretende impulsar el intercambio entre profesionales, docentes, familias y jóvenes, con temáticas que abarcan desde la relación entre la dieta y la salud mental hasta el análisis actualizado del TDAH.

Evolución del TDAH y eficacia de los tratamientos

De Castro Manglano centrará su intervención en explicar cómo el TDAH, cuyos síntomas centrales son inatención, hiperactividad e impulsividad, se mantiene en la edad adulta en el 60% de los casos diagnosticados en la infancia o adolescencia.

Los tratamientos actuales, adaptados a cada perfil clínico, muestran una alta eficacia y buena tolerancia, y contribuyen a favorecer un desarrollo neurológico, cognitivo y conductual más ajustado a los patrones esperados. La especialista abordará también las claves para una convivencia más favorable cuando el trastorno persiste en etapas posteriores de la vida.

Un evento con fin solidario

Todas las actividades de Educación S. XXI forman parte del programa Cultura por Alimentos, impulsado por Afundación y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). En el Auditorio ABANCA se habilitarán contenedores para recoger alimentos no perecederos que serán distribuidos entre familias en riesgo de exclusión en Santiago y su área.