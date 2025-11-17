Trabajadores de prevención de incendios exigen a la Xunta mejoras laborales y estabilidad todo el año

Bomberos forestales concentrados ante San Caetano durante la protesta convocada este lunes en Santiago Europa Press

Decenas de trabajadores de prevención y extinción de incendios se manifestaron este lunes en Santiago de Compostela para exigir mejoras laborales y reclamar que el personal del dispositivo forestal pueda trabajar durante todo el año. La movilización, convocada por la CIG, coincidió con el cese de 938 empleados fijos discontinuos, una fecha que los manifestantes calificaron como “simbólica” para denunciar lo que consideran una falta de responsabilidad por parte de la Xunta.

El sector de cuidados convoca una movilización en Compostela Más información

Entre los lemas más repetidos, destacaron algunos como “queremos traballar e non mendigar”, “traballo digno todo o ano, 12 meses e non 9 meses” o “quen apaga os lumes? Nós, e non a UME”, que marcaron el tono de una protesta iniciada a las 11.30 horas frente al complejo administrativo de San Caetano.

Reclaman prevención durante todo el año y participación en la restauración

Según explicó ante los medios Xulio Saiáns, bombero forestal y delegado de la CIG, el colectivo reclama que la Xunta mantenga a estos profesionales activos durante los 12 meses, no solo durante la campaña de incendios. "Pensamos que la Xunta no actúa con responsabilidad porque lo que nosotros reclamamos es que podemos ser parte de la restauración de las zonas incendiadas y hacer trabajos de prevención para que el año que viene los incendios sean de menos intensidad", señaló.

Saiáns denunció que, pese a la experiencia del personal, cada año el servicio repite el mismo ciclo: "ahora los echan a la calle y en primavera los volverán a llamar para trabajar". También alertó de la entrada en el sector de personal con muy poca o ninguna formación, un hecho que, a su juicio, pone en riesgo la eficacia del dispositivo.

Críticas a la falta de negociación y petición de un servicio público esencial

La CIG-Autonómica lamentó en una nota de prensa que otras comunidades ya han reforzado las condiciones de trabajo del personal de extinción, mientras que en Galicia la Consellería do Medio Rural “ignora las necesidades del servicio” y se niega a abrir una mesa de negociación.

La central sindical considera esencial avanzar hacia un servicio público de multiemergencias en el medio natural y rural. Este dispositivo, defendieron, debería integrar no solo extinción y prevención, sino también tareas de restauración ambiental y contención del impacto ecológico y sanitario en las comarcas afectadas por grandes incendios.

Saiáns insistió en que «reivindicamos que la Xunta se siente a negociar y hable con nosotros, porque somos parte de la solución a las olas de incendios», y acusó al Gobierno gallego de “desviar la atención pidiendo UMES cuando tiene un servicio que está precarizado”.