'Sinte' debuta en Santiago con una estrella mundial del arte digital: Ferdi Alici

Ferdi Alici, cofundador de Ouchhh Studio, inaugurará este jueves la primera edición del foro 'Sinte' en la Cidade da Cultura Redacción

El foro Sinte abre este jueves en Santiago de Compostela su primera edición con una conferencia del cofundador y director de Ouchhh Studio, Ferdi Alici, considerado una figura de referencia mundial en el campo del arte digital. El creador turco presentará en la Cidade da Cultura parte de su trayectoria, marcada por proyectos para el Gran Museo Egipcio de El Cairo, el Museo Mori de Tokio, Google, Nike, Audi, la NASA o el CERN, entre otras instituciones.

Un programa con más de veinte expertos internacionales

El encuentro, que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre, reunirá en Santiago a más de una veintena de profesionales procedentes de Francia, Italia, Turquía, Portugal o Japón. La Xunta explica en un comunicado que Sinte nace como “un evento público pionero, creado con la voluntad de convertirse en un espacio de referencia en el norte de España desde el que impulsar la reflexión y el debate y profundizar en los desafíos y oportunidades que las nuevas tecnologías digitales ofrecen a las industrias culturales y creativas”.

Entre los ponentes figuran el comisario de programación de Medialab Matadero, Bani Brusadin; la programadora y artista electrónica Mónica Rikic, galardonada con el Premio Nacional de Cultura de Cataluña; el director del espacio cultural Gnration (Braga), Luís Fernandes; el director artístico de Matadero Madrid, José Luis Romo; la productora musical y DJ Cora Novoa; y la investigadora y escritora Elena Neira.

El programa incluirá también la participación de estudios y artistas de proyección internacional. Entre ellos destaca el estudio italiano fuse*, que presentará el proceso creativo de Onirica (), una instalación audiovisual que utiliza inteligencia artificial generativa para transformar en imágenes cerca de 30.000 relatos de sueños, una de las propuestas tecnológicas más llamativas del foro.