Santiago de Compostela

Santiago reúne al sector de la auditoría para debatir cómo la inteligencia artificial transformará la profesión

La décima edición de las jornadas congregó a economistas, auditores y estudiantes de la USC y la UVigo

Eladio Lois
Eladio Lois
17/11/2025 11:43
El acto inaugural estuvo presidido por el conselleiro de Facenda e Administracións Públicas, Miguel Corgos
Cedida

Más de 170 profesionales del ámbito contable y auditor se reunieron esta semana en Santiago de Compostela con motivo de la décima edición de las Jornadas de Auditoría y Contabilidad, organizadas por el Consello Galego de Economistas y el ICJCE Galicia. La cita, ya consolidada como uno de los eventos referentes del sector, contó también con la participación de alumnado del Máster Universitario en Contabilidad Superior y Auditoría de Cuentas y de estudiantes del grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidade de Santiago y de la UVigo.

El acto inaugural estuvo presidido por el conselleiro de Facenda e Administracións Públicas, Miguel Corgos López-Prado; el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín; el presidente del ICJCE Galicia, Enrique M. González González; y la presidenta en funciones del Consello Galego de Economistas, Lucy Amigo Dobaño.

Sostenibilidad y nuevas normativas

La edición de este año, celebrada bajo el lema “Auditoría presente y futuro: sostenibilidad, NIAs e IA generativa aplicada”, centró su contenido en los cambios tecnológicos y normativos que están marcando la evolución de la profesión. Durante la apertura, el conselleiro Corgos subrayó la importancia de integrar la sostenibilidad en las estrategias públicas y privadas y destacó el papel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 en la Administración.

Las ponencias analizaron también la nueva regulación europea en materia de sostenibilidad, que amplía el ámbito de trabajo hacia la información no financiera: políticas ambientales, igualdad, bienestar laboral o compromiso social de las empresas.

La digitalización, protagonista del debate

A lo largo de la jornada, profesionales y académicos abordaron la aplicación de la inteligencia artificial generativa en los procesos de auditoría. Se destacó su capacidad para automatizar tareas de verificación y permitir que los auditores se centren en labores de mayor valor añadido.

El presidente del Consejo General de Economistas, Vázquez Taín, explicó que “hay retos importantes en los despachos, y son las nuevas tecnologías, la digitalización y la inteligencia artificial, que es algo que desde el mundo de la auditoría tenemos que empezar a introducir y hacerlo nuestro”.

Los asistentes coincidieron en que estas herramientas están redefiniendo la práctica profesional y exigen una adaptación continua para garantizar la calidad del trabajo y la seguridad en el manejo de datos.

Captación de talento y relevo generacional

Otro de los temas centrales fue el reto de atraer y retener talento en el sector. Tanto Vázquez Taín como González González señalaron la necesidad de motivar a las nuevas generaciones para asegurar un equilibrio generacional y de género dentro de la profesión.

La combinación de innovación tecnológica, nuevos marcos normativos y actualización de competencias fue presentada como clave para afrontar los desafíos futuros de la auditoría en Galicia y en el conjunto del Estado.

