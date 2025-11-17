Santiago convoca una nueva edición del Premio Manuel Beiras al uso del gallego en la empresa

Manuel Beiras da nombre al galardón organizado por el Concello y la Cámara de Comercio de Santiago Villaweb

El Concello de Santiago y la Cámara de Comercio han convocado una nueva edición del Premio Manuel Beiras, un reconocimiento dirigido a destacar a las empresas que emplean de forma habitual el gallego en su comunicación. Bajo el lema “O galego é o punto”, la iniciativa busca reforzar el papel de la lengua en el ámbito socioeconómico y poner en valor proyectos que impulsen su uso de manera continuada, innovadora o como nueva incorporación dentro de la actividad empresarial.

El premio recuerda la figura de Manuel Beiras García (1904-1996), histórico comerciante compostelano y firme defensor de la cultura y la lengua gallega, que formó parte tanto del Concello como de la Cámara.

Candidaturas abiertas hasta el 21 de noviembre

Puede optar al galardón cualquier empresa radicada en Santiago de Compostela o con una presencia significativa en el municipio, independientemente de su tamaño o sector. Las candidaturas pueden ser presentadas por la propia empresa o sugeridas por terceros.

El premio distingue tres categorías: uso continuado del gallego, nueva incorporación y empresa innovadora. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de noviembre, y las bases pueden consultarse en la web oficial premiosmanuelbeiras.gal.

Para facilitar la presentación, las empresas pueden adherirse a la plataforma #galegoempresas, donde es posible realizar un autodiagnóstico lingüístico y preparar una memoria de candidatura con el apoyo del Departamento de Lingua del Concello. Aunque las entidades organizadoras no hacen público el listado de participantes, las empresas sí pueden difundir su candidatura si lo desean.

Una gala en el Teatro Principal para cerrar la convocatoria

La edición de este año culminará el 1 de diciembre, a las 20.00 horas, con una gala de entrega en el Teatro Principal, que estará conducida por Marga Pazos. En el acto se desvelarán las empresas seleccionadas por el jurado en cada una de las categorías.

Durante las semanas previas, el Concello y la Cámara mantienen activa una campaña de difusión para animar al tejido empresarial compostelano a presentar sus propuestas y visibilizar las ventajas del gallego como herramienta de comunicación en el ámbito mercantil.