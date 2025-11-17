Santiago acoge la celebración del 40 aniversario de la Asociación de Balnearios de Galicia

Áreas termales de un balneario gallego, en imagen de archivo utilizada por la Asociación Cedida

La Asociación de Balnearios de Galicia celebra este año su 40 aniversario, una efeméride que se conmemorará con un acto institucional el próximo sábado 22 de noviembre en la Facultade de Medicina de la Universidade de Santiago, con la colaboración de Turismo de Galicia. La organización agrupa hoy a 18 balnearios de las cuatro provincias, que representan el 86% del sector en la comunidad.

De la crisis al impulso del termalismo gallego

El gerente de la Asociación, Benigno Amor, recuerda que la entidad nació en 1985, cuando diez empresarios del sector se reunieron en A Toxa tras una etapa complicada marcada por la posguerra. En aquel momento, muchos balnearios abrían solo durante el verano, lo que provocaba importantes costes de reapertura y la necesidad constante de formar nuevo personal.

Según Amor, la situación comenzó a cambiar en los años 90 gracias al esfuerzo inversor de las propias empresas, al apoyo de la Xunta de Galicia y a la asunción por parte de la comunidad autónoma de competencias en aguas minerales y termales. Ese proceso permitió modernizar las instalaciones, ampliar capacidades y profesionalizar los servicios médicos, consolidando a los balnearios como centros de salud y bienestar de referencia en España.

Una potencia europea en aguas termales

El gerente subraya que la Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal es una de las zonas de Europa con mayor riqueza en aguas minerales y termales, así como una de las que cuenta con mayor tradición en su aprovechamiento. En este ámbito, destaca la combinación de modernización, divulgación y trabajo científico, claves para impulsar tanto el uso turístico como la vertiente sanitaria.

Amor insiste en que Galicia puede presumir de una oferta termal líder en España, con un importante potencial para atraer turismo de salud procedente de otras comunidades y del ámbito internacional. En esta línea, la Asociación colabora con el programa Benestar en Balnearios de la Xunta y desarrolla iniciativas como Un descanso nos Camiños, destinada a vincular el termalismo con el Camino de Santiago.

18 balnearios y miles de empleos

La Asociación integra actualmente 18 balnearios distribuidos por las cuatro provincias gallegas, que generan 1.200 empleos directos y cerca de 5.000 indirectos. Sumados, ofrecen 3.000 plazas hoteleras, más del 70% en categorías de 4 y 5 estrellas, y suponen el 18% de toda la oferta termal española.

Estos establecimientos se localizan mayoritariamente en zonas rurales del interior, donde cumplen una función clave como dinamizadores económicos y sociales. Amor destaca que contribuyen a fijar población, crear riqueza y proteger el entorno natural, especialmente los acuíferos, cuya preservación condiciona su actividad. Este papel, afirma, convierte a los balnearios en un modelo de empresa responsable y sostenible.