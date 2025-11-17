Rueda urge a Sanmartín a resolver el conflicto de los bomberos de Santiago “a la mayor brevedad”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una foto de archivo EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pidió este lunes a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que resuelva “cuanto antes” la crisis abierta en el parque de bomberos de la capital gallega. Durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, celebrado en el Parlamento de Galicia, el mandatario autonómico calificó el problema como “lo suficientemente grave” y reclamó una respuesta inmediata por parte del Concello.

Un conflicto que afecta a un servicio esencial

Rueda subrayó la urgencia de la situación al recordar que el servicio de emergencias de Santiago tuvo que recurrir recientemente a medios de la Diputación y de la Xunta, un hecho que, señaló, evidencia la dimensión del conflicto.

El presidente lamentó que, pese a que el Concello asegura desde hace días que trabaja en la solución, los avances no se materializan, y criticó la sucesión de reuniones anunciadas sin resultados concretos. «Lleva muchos días diciendo que lo va a solucionar, pero no se soluciona y se remite a reuniones en las que tienen que pasar días», afirmó.

Reclamo de una respuesta inmediata

Cuestionado por los medios sobre si considera que la alcaldesa debería dimitir, Rueda evitó entrar en esa valoración y centró su mensaje en la necesidad de actuar. A su juicio, la prioridad es que el Ayuntamiento cierre cuanto antes un acuerdo que permita restablecer la normalidad del servicio de emergencias.

El presidente insistió en que la situación es “grave” y que urge una solución “a la mayor brevedad posible”, algo que, señaló, todavía no se ha producido.