Padrón es elegido Pueblo Mágico de Galicia
El reconocimiento sitúa al municipio como uno de los principales destinos culturales y patrimoniales de todo el país
El municipio de Padrón ha sido elegido Pueblo Mágico de Galicia, un reconocimiento que refuerza su posición como uno de los destinos culturales y patrimoniales más destacados de la comunidad. La votación, celebrada entre el 3 y el 10 de noviembre, registró más de 145.000 participaciones a nivel estatal. En Galicia se emitieron alrededor de 13.000 votos, de los cuales Padrón obtuvo el 49,2%, es decir, cerca de 6.300 apoyos, situándose como el ayuntamiento más votado de la comunidad.
Reconocimiento al patrimonio, la cultura y la sostenibilidad
El distintivo, impulsado por la Red de Pueblos Mágicos de España y el Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales (IDL), reconoce a los municipios que destacan por la protección y difusión de su patrimonio cultural y natural, por la promoción de la identidad local y por su compromiso con el desarrollo sostenible.
Con esta designación, Padrón consolida su presencia en la red estatal, de la que forma parte desde noviembre de 2024, y se reafirma como el primer municipio de la provincia de A Coruña incorporado a este sello de calidad turística y cultural.
Un impulso al turismo y a la proyección cultural del municipio
Para el gobierno local, este reconocimiento supone un impulso estratégico que permitirá seguir promoviendo el patrimonio, la cultura y el turismo sostenible del municipio, además de reforzar su singularidad histórica y paisajística.
El Concello considera que el sello Pueblo Mágico será una herramienta fundamental para fortalecer la proyección exterior de Padrón y consolidarlo como un destino de referencia tanto dentro como fuera de Galicia.