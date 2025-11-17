Padrón es elegido Pueblo Mágico de Galicia

El municipio de Padrón ha sido elegido Pueblo Mágico de Galicia, un reconocimiento que refuerza su posición como uno de los destinos culturales y patrimoniales más destacados de la comunidad. La votación, celebrada entre el 3 y el 10 de noviembre, registró más de 145.000 participaciones a nivel estatal. En Galicia se emitieron alrededor de 13.000 votos, de los cuales Padrón obtuvo el 49,2%, es decir, cerca de 6.300 apoyos, situándose como el ayuntamiento más votado de la comunidad.

Reconocimiento al patrimonio, la cultura y la sostenibilidad

El distintivo, impulsado por la Red de Pueblos Mágicos de España y el Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales (IDL), reconoce a los municipios que destacan por la protección y difusión de su patrimonio cultural y natural, por la promoción de la identidad local y por su compromiso con el desarrollo sostenible.

Santiaago acoge la celebración del 40 aniversario de la Asociación de Balnearios de Galicia Más información

Con esta designación, Padrón consolida su presencia en la red estatal, de la que forma parte desde noviembre de 2024, y se reafirma como el primer municipio de la provincia de A Coruña incorporado a este sello de calidad turística y cultural.

Un impulso al turismo y a la proyección cultural del municipio

Para el gobierno local, este reconocimiento supone un impulso estratégico que permitirá seguir promoviendo el patrimonio, la cultura y el turismo sostenible del municipio, además de reforzar su singularidad histórica y paisajística.

El Concello considera que el sello Pueblo Mágico será una herramienta fundamental para fortalecer la proyección exterior de Padrón y consolidarlo como un destino de referencia tanto dentro como fuera de Galicia.