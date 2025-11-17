O goberno de Santiago convoca un pleno extraordinario para desbloquear o pagamento das horas extra a bombeiros e policías
A alcaldesa Goretti Sanmartín anuncia unha sesión este venres para aprobar o abono de máis de 2,1 millóns de euros e asegura avances nas negociacións coa representación sindical
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunciou acompañada pola portavoz do goberno, Míram Louzao, a convocatoria dun pleno extraordinario para este venres onde se abordará o pagamento das horas extraordinarias que bombeiros e policías veñen reclamando.
A rexedora explicou que este martes terá lugar a Comisión Informativa para ditaminar o expediente de pagamento destas gratificacións a bombeiros e policías, un expediente que vai habilitar o pagamento de 2.172.487,76 euros por dous conceptos: gratificación por horas extra desde novembro de 2024 a maio de 2025 e por traballo en festivos de xaneiro a setembro de 2025.
Sanmartín tamén deu conta do diálogo que se mantén coa representación sindical e asegurou que a intención do goberno é poder sentarse de novo esta mesma semana para tratar unha proposta que sente as bases dun acordo. Neste sentido, indicou que, tras a última xuntanza do grupo de traballo para negociar unha saída ás demandas salariais de policías e bombeiros, o Concello está estudando as repercusións económicas das súas propostas, así como o seu encaixe xurídico.
Goretti Sanmartín afirmou que “nos preocupa esta situación e estamos esforzándonos desde o primeiro momento en desbloquear un conflito que ten raíces históricas e que ten que ver coas políticas de contención de gasto público que fixeron que a través desa taxa de reposición se minguasen os cadros de persoal”.
Lembrou que “este goberno levou ao máximo a taxa de reposición e, como resultado de diferentes ofertas de emprego, acaban de incorporarse 9 policías, aos que seguirán 6 máis ao longo deste mes, e outros 15 nos próximos meses unha vez que se complete o proceso de selección do que se encarga a Academia Galega de Seguridade Pública”.
Así, no caso dos bombeiros, cubriranse inmediatamente con interinaxe 3 prazas da oferta de 2023 e unha baixa de longa duración, e levaranse á seguinte mesa de negociación as bases da oferta de 2025, que son 9 prazas máis. Tamén informou que para o caso dos bombeiros se vai explorar a opción excepcional que recolle a Lei de orzamentos do Estado para superar en máis a taxa de reposición.
Incendio do sábado
Goretti Sanmartín tamén deu conta do sucedido o sábado cando se produciu un incendio nunha vivenda no barrio da Pontepedriña. Informou que a chamadas e rexistrou ás 10.55 horas, momento en que tres persoas estaban no parque facendo labores habituais, desde onde saíron, mentres que o sarxento saíu directamente desde a estación de Amio, onde estaba repostando o camión. Polo tanto, desprazáronse un total de catro efectivos até o punto onde se produciu o incendio cunha estimación de chegada de sete minutos.
Antes da saída, o parque de bombeiros de Santiago solicitou efectivos doutros servizos, unha actuación habitual de colaboración entre os parques de bombeiros. Foron mobilizados efectivos de Brión e Ordes, se ben estes últimos non tiveron que intervir na extinción do incendio.
Goretti Sanmartín explicou que a intervención respondeu aos protocolos e ás decisións dos mandos do corpo de bombeiros que son os que deben primar nunha situación deste tipo.