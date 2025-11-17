Mav Alonso presenta en Santiago 'Azul y Menta', un thriller sobre resiliencia y heridas invisibles

La autora Mav Alonso Cedida

La librería Couceiro de Santiago de Compostela acogerá este viernes 20 de noviembre a las 19.00 horas la presentación de Azul y Menta, la nueva novela de la escritora gallega Mav Alonso. El acto, de entrada gratuita hasta completar aforo, contará con la participación del cantautor y escritor Pablo Vila, quien conducirá una conversación pensada para profundizar en el proceso creativo y las claves narrativas de la obra.

La cita se enmarca en la trayectoria de Alonso, que en los últimos años se ha consolidado como una voz destacada en el ámbito del thriller contemporáneo, avalada por reconocimientos como el Premio Círculo Rojo 2024 por su anterior novela, La herida que merezco.

Un thriller psicológico sobre heridas y resiliencia

En Azul y Menta, la autora sitúa la acción en Málaga y construye una historia marcada por la tensión emocional y los dilemas éticos. Sus protagonistas, Carmen García, periodista que arrastra las secuelas de un secuestro traumático, y Pilar Aguirre, inspectora de policía vinculada a ella por un pasado oscuro, se ven obligadas a afrontar verdades ocultas y los límites entre memoria, supervivencia y miedo.

El libro ahonda en temas como la resiliencia, la fuerza femenina y las heridas invisibles que acompañan a quienes intentan reconstruirse tras experiencias extremas, elementos que han caracterizado la narrativa de Alonso y que han consolidado su conexión con el público lector.

Una oportunidad para conocer a la autora

El encuentro en Couceiro permitirá a los asistentes conversar con Mav Alonso sobre su método de trabajo, sus influencias literarias y los detalles que convierten Azul y Menta en una propuesta destacada dentro del thriller psicológico actual. Desde la librería subrayan que se espera una velada íntima y enriquecedora, ideal para lectores habituales del género y para quienes busquen nuevas voces en la literatura gallega contemporánea.

La presentación reafirma el papel de Santiago como punto de encuentro cultural y literario, y la relevancia de Couceiro como espacio de referencia para la difusión de obra escrita y el apoyo a autoras y autores locales.