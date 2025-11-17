María Vázquez, Premio Ramón Piñeiro ‘Facer País’ por su defensa del rural y de la cultura gallega

La actriz María Rodríguez Vázquez, galardonada con la XXIII edición do Premio Ramón Piñeiro ‘Facer País’, destaca por su compromiso con la lengua gallega, el rural y la visibilización de Galicia Vinte Media

La actriz gallega María Rodríguez Vázquez será la personalidad galardonada este año con la XXIII edición del Premio Ramón Piñeiro 'Facer País' por su "compromiso" con la lengua, la cultura y ámbito rural de Galicia.

Así lo ha anunciado este lunes Lucía Arrojo, de la Asociación Cultural Val de Láncara, al tiempo que ha destacado que, por "cuarto año consecutivo", se entrega el premio a una mujer.

"Una mujer gallega comprometida con la lengua gallega, defensora del rural, con humildad y compromiso: María Vázquez", ha anunciado durante un acto en el Consello da Cultura Galego, en Santiago.

La representante de la asociación que organiza el premio ha incidido en que la actriz "representa con claridad los valores del premio", que además de lengua y cultura, también incluye la puesta en valor del contexto rural de Galicia y la "proyección internacional" de esta comunidad autónoma.

"Su papel protagonista en "Matria" le valió un nombramiento al Goya de mejor actriz, convirtiéndola en una de las pocas intérpretes que logra este reconocimiento", ha añadido Arrojo.

Además, ha mencionado que la actriz "hace país porque vive el propio país" y "entiende que hacer su país es vivir la lengua, apoyar la cultura y cuidar, así, al territorio".

"Facer país"

La entrega de esta edición del Premio Ramón Piñeiro 'Facer País' tendrá lugar el sábado 29 de noviembre en la antigua casa consistorial de Carracedo, pero habrá actos ya a las 12.00 horas en el consistorio, en A Pobra de San Xiao.

"Lo que queremos es reconocer ese trabajo para seguir defendiendo la nuestra lengua, la nuestra cultura", ha añadido el profesor Xurxo Rodríguez, que también intervendrá en la entrega del galardón.

El docente ha explicado la dinámica del premio, que empezará con la recepción de María Vázquez en el ayuntamiento de Láncara, en A Pobra de San Xiao, y después todos se desplazarán a la antigua casa consistorial de Carracedo.

Allí, habrá un nuevo acto de recibimiento acompañado por un grupo musical. Finalmente, en el puente de Carracedo es donde se entregará el premio, y a continuación habrá una comida para los asistentes.

A su vez, la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, ha valorado el "trabajo que se desarrolla" en la comarca. "Son un modelo de pluralidad y de trabajo por la cohesión de un territorio", ha ensalzado.