Máis de 2.200 escolares galegos participarán en 'Todas e todos contamos', unha iniciativa inclusiva da Fundación Igualarte e Afundación
A actividade, que promove valores como a empatía, a igualdade e o respecto á diversidade, chega este martes ao CEIP de Vite en Santiago
Esforzo, empatía, aceptación da diferenza, reforzo da autoestima ou respecto son algunhas dos ensinos presentes en 'Todas e todos contamos', unha actividade impartida por persoas con discapacidade pertencentes á Fundación Igualarte da man de Afundación, a Obra Social de ABANCA.
Este último trimestre de 2025 iníciase unha nova edición, que finalizará o próximo 11 de decembro, e na que participarán máis de 2200 escolares de 19 centros educativos das catro provincias galegas. O martes 18 de novembro, o CEIP de Vite de Santiago de Compostela acollerá a actividade, que desfrutarán máis de cen escolares.
Esta proposta pon en valor a diversidade como elemento de enriquecemento social e persoal, fomenta a inserción laboral de persoas con discapacidade e promove a súa autoestima e confianza ao exercer un rol activo na sociedade. Contacontos, teatro, proxeccións audiovisuais ou talleres musicais, todos eles impartidos por persoas con discapacidade pertencentes á Fundación Igualarte, conforman a programación que cada centro escolar pode escoller.
Para infantil e primeiro de primaria deseñáronse dous contacontos. En 'A familia' nárrase un conto creado pola Fundación Igualarte, de maneira teatralizada, ademais de signar as partes máis fundamentais, o que permite aos escolares familiarizarse coa lingua de signos.
Este curso, tamén para infantil e primeiro de primaria, incorporouse a proposta 'A serea no océano', un conto teatralizado para visibilizar a beleza do mar e concienciar sobre a importancia do coidado dos océanos a través de elementos sensoriais.
Desde primeiro a cuarto de primaria preséntase 'As tarefas do fogar, entre todas e todos', unha obra de teatro participativa con moito humor para comprender e aprender rindo que a igualdade de xénero é cousa seria. Para quinto e sexto de primaria ofrécense un taller de percusión e outro de globoflexia.
Finalmente, para o alumnado de primeiro e segundo de ESO proxéctanse dúas curtas. 'Con lupa' é unha historia cotiá e íntima, construída sobre os silencios na que se presenta un catálogo de miradas nas que xacen os nosos prexuízos e medos. E 'Por iso', que narra a historia dunha moza con discapacidade que ten a inquietude de prolongar os seus estudos e atópase con barreiras inesperadas. A curtametraxe reivindica a igualdade de oportunidades educativas.