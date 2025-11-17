Luz verde en Santiago al proceso de recepción de las obras de Puente la Reina

La calle Puente de la Reina Maps

El Concello de Santiago ha autorizado este lunes el inicio del trámite de recepción de las obras de Puente la Reina, una intervención adjudicada por 394.536,54 euros a la empresa Alcomte en la Xunta de Goberno Local del 24 de marzo, con un plazo de ejecución de cinco meses.

Objetivo: regenerar el espacio público

La portavoz del Gobierno local, la concelleira Míriam Louzao, explicó en rueda de prensa que las obras comenzaron el 19 de mayo y dieron continuidad a los trabajos ya realizados en las calles Quiroga Palacios y Batalla de Clavijo, dentro de una estrategia municipal para regenerar el espacio público en el entorno.

Louzao destacó que la actuación redistribuyó el espacio de la calle manteniendo un carril de circulación, pero ampliando las aceras para favorecer los desplazamientos a pie y garantizar una movilidad más segura.

Aceras más amplias y nuevo cruce peatonal

Uno de los puntos más relevantes del proyecto fue la mejora de la accesibilidad. Toda la longitud de la calle fue adaptada para facilitar la movilidad peatonal, especialmente en el cruce central, que ahora es elevado con el objetivo de remarcar la preferencia peatonal y reforzar la seguridad en la zona.

La concelleira señaló también la reorganización de los espacios de aparcamiento, que pasaron a integrarse en una faja arbolada continua que recorre toda la calle. En este nuevo espacio se ubica el mobiliario urbano, además de los colectores de recogida de basura y otros servicios, con el fin de ordenar el espacio y mejorar su integración visual.