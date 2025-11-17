Mi cuenta

Santiago de Compostela

Estas son las empresas que buscan trabajadores en Santiago ahora mismo

Las vacantes incluyen contratos parciales, temporales e indefinidos en sectores de alta demanda

Eladio Lois
17/11/2025 12:30
Personal de Leroy Merlin, en fotografía de archivo
Redacción

Pandora

Una de las compañías que ha abierto proceso de selección es Pandora, que incorpora dependientes/as para su tienda de Santiago. Se trata de un puesto a tiempo parcial, pensado para personas que deseen compaginar este empleo con otras responsabilidades. La firma destaca que el trabajo se desarrolla en un entorno orientado al trato cercano con el cliente y en plena temporada navideña.

Inscripción: https://careers.pandoragroup.com/job/SANTIAGO-DE-COMPOSTELA-Dependientea-de-Tienda-Navidad-Santiago-de-Compostela-GALI/1248358801/

Leroy Merlin

También en el ámbito comercial, Leroy Merlin selecciona reponedores/as para su establecimiento en la ciudad. La empresa ofrece un contrato temporal, con jornada parcial y horario rotativo de lunes a domingo, para cubrir tareas de reposición y mantenimiento de lineales durante uno de los periodos de mayor actividad del año.

Inscripción: https://empleo.leroymerlin.es/jobs/6755818-reponedor-a-temporal-24h-rotativo-santiago-de-compostela

Hostelería

En hostelería, varios establecimientos compostelanos buscan camareros/as con contrato indefinido y jornada completa, según recoge el portal de empleo de la Xunta. Las empresas ofrecen incorporación estable en un sector que continúa demandando personal por el incremento de actividad asociado al turismo y a los eventos de final de año.

Inscripción: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo.html

Reparto

En el ámbito de la logística, una compañía de distribución ha publicado una vacante para repartidor/a de paquetería. El puesto incluye contrato a tiempo completo y se integra en una empresa considerada líder en el sector, que ofrece posibilidades reales de crecimiento dentro de su estructura.

Inscripción: https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-repartidores/repartidor_paqueteria-5229787.htm

DomusVi

Por su parte, DomusVi mantiene abierto un proceso para contratar gerocultores/as y auxiliares de enfermería en uno de sus centros residenciales de Santiago. La empresa solicita experiencia mínima de seis meses y formación relacionada con el ámbito sociosanitario. El puesto se desempeña con jornada completa, turnos rotativos de mañana, tarde y noche, contrato temporal e incorporación inmediata, en un contexto de alta demanda de profesionales de cuidados.

Inscripción:

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/gerocultor-auxiliar-enfermeria-centro-residencial-domusvi-santiago/of-i792e7d1c104a6590a8c876b6c18b3d

