Espirometrías gratuitas en Santiago por el Día Mundial de la EPOC

Esteve Teijin realizará espirometrías gratuitas en los hospitales de Santiago y Vigo Federico Cella

El día 19 es el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una enfermedad respiratoria que, en España, afecta a más de dos millones de personas, aunque se calcula que hay un infradiagnóstico del 75% de los casos. Por este motivo, Esteve Teijin, referencia en el tratamiento de esta enfermedad, realizará espirometrías gratuitas en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y el Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo.

Esta enfermedad comporta un fuerte impacto en el sistema de salud y se prevé que éste sea aún mayor durante las próximas décadas debido al envejecimiento de la población. Esteve Teijin, que trabaja juntamente con la Administración Pública, apuesta claramente por el diagnóstico precoz, ya que detectarla a tiempo permite aplicar un tratamiento adecuado que retrase su progresión, mejore su función pulmonar y proporcione una mejor calidad de vida.

La oxigenoterapia es la Terapia Respiratoria Domiciliaria (TRD) indicada para aumentar el aporte de oxígeno que reciben órganos vitales como pueden ser el cerebro o el corazón destinada principalmente a pacientes de EPOC cuyo estado es severo.

El seguimiento de esta terapia comporta distintos beneficios al paciente, quien ve como obtiene una mayor facilidad para respirar, su corazón funciona con menos esfuerzo, mejora la función neuropsicológica, aumenta el rendimiento y la capacidad para realizar actividades, así como el sueño, estado de ánimo, nivel de alerta y memoria.

Espirometrías gratuitas en Santiago y Vigo

Esteve Teijin da servicio a alrededor de 4.000 pacientes en Galicia. Su experiencia de más de 15 años les ha hecho ver la necesidad de reducir el infradiagnóstico existente y en base a esta necesidad, el próximo 19 de noviembre, realizarán espirometrías gratuitas en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), de 10.00 a 14.00 horas, y el Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo, de 10 a 13h.