El sector de cuidados convoca una movilización en Compostela

Trabajadoras de residencias privadas de mayores se movilizan en Compostela durante la protesta celebrada en abril de este año Redacción

El sector de los cuidados, que engloba a las residencias privadas de mayores, los centros de día y el Servizo de Axuda no Fogar, volverá a salir a la calle este sábado en Santiago de Compostela. La CIG-Servizos ha convocado una manifestación nacional como continuación de la campaña de huelgas y movilizaciones iniciada en los últimos meses para reclamar convenios colectivos que actualicen las condiciones laborales y permitan ofrecer una atención de calidad a las personas usuarias.

El PP exige explicaciones a Sanmartín por su "desaparición" durante el incendio del sábado en Santiago Más información

La marcha partirá de la Alameda a las 11.00 horas y finalizará en la Praza de Praterías.

Bloqueo negociador y ausencia de avances

La CIG afirma que existe una situación de bloqueo en la negociación de los convenios y señala que, en su criterio, las patronales no han avanzado en la búsqueda de un acuerdo. Según indica el sindicato, el SAF no dispone de un convenio renovado desde 2012 y las residencias privadas desde 2023, lo que, a su juicio, afecta a las condiciones laborales del personal.

En relación con el proyecto de presupuestos autonómicos de 2026, la organización sostiene que el actual marco económico no permitiría avanzar en una mejora sustancial del sector. La central también cita como antecedente la modificación de partidas vinculadas al SAF, que, en su versión, generó preocupación en el colectivo.

Reivindicación de un sistema público gallego de cuidados

En su reivindicación, la CIG aboga por la creación de un sistema público gallego que agrupe recursos asistenciales como residencias, centros de día, servicios de atención a la diversidad, el SAF y programas como Casas Niño, Casas do/a Maior, Xantar na Casa o el transporte adaptado. El sindicato defiende que esta integración permitiría —según su planteamiento— dotar de infraestructuras y recursos suficientes y aplicar un convenio común para todo el personal.