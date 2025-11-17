El PSdeG exige la dimisión inmediata del responsable sanitario de Santiago por el colapso de las urgencias del CHUS

Aitor Bouza, secretario xeral del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia Cedida

El PSdeG ha reclamado este lunes la dimisión inmediata del máximo responsable de la Xerencia sanitaria de Santiago, tras lo que el partido define como un nuevo episodio de colapso en las urgencias del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) registrado este fin de semana.

El diputado socialista en el Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, calificó la situación como un absoluto colapso y un drama de la sanidad pública gallega, insistiendo en que no se puede “mirar hacia otro lado” ante lo que considera un deterioro evidente del servicio.

Advertencias sobre la situación en urgencias

Bouza reprochó que permitir que se llegue a este punto supone “dejar tirados a los vecinos de Santiago”, por lo que exigió responsabilidad al frente de la Xerencia sanitaria. Además, avanzó que el PSdeG pedirá responsabilidades políticas si no se ofrecen explicaciones ni se adoptan medidas.

El parlamentario subrayó que el episodio vivido este fin de semana “no es aislado” y que responde, según su valoración, a una cuestión estructural y a una falta de planificación por parte del Gobierno gallego.

Demoras en ambulancias de hasta 16 horas

En su intervención, Bouza recordó también las demoras graves en el servicio de ambulancias, con ciudadanos que, según señaló, pueden llegar a esperar más de 16 horas para ser atendidos. El PSdeG llevó esta problemática al Parlamento, donde el Sergas la atribuyó a incidencias estivales.

Sin embargo, el diputado aseguró que estos retrasos no son casos aislados ni puntuales, sino un síntoma más de las deficiencias del sistema sanitario en Santiago y su área.

El socialista concluyó reclamando la elaboración urgente de un plan que permita corregir las deficiencias detectadas en el área sanitaria compostelana. Según señaló, es imprescindible actuar de inmediato para evitar que estas situaciones continúen produciéndose.