El PP exige explicaciones a Sanmartín por su "desaparición" durante el incendio del sábado en Santiago

El PP de Santiago ha reclamado este lunes explicaciones a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, por lo que califican como una “desaparición incomprensible” durante el incendio registrado el sábado en la ciudad. Según el grupo municipal, la regidora no acudió al lugar de los hechos ni se interesó por el operativo a pesar de la gravedad de la situación.

El concejal José Ramón de la Fuente sostiene que el servicio de Bombeiros de Santiago trabajó ese día “baixo mínimos”, con dificultades para garantizar la seguridad de los vecinos y con la necesidad de solicitar apoyo a los GES de Brión y Ordes. En este contexto, el edil califica de “intolerable” la ausencia de la regidora.

Acusaciones sobre liderazgo y gestión

De la Fuente afirma que, pese a conocer la situación y la falta de efectivos disponibles, la alcaldesa “non deu a cara, nin asumiu o liderado que a situación requiría”. Según el PP, esta actitud supone un abandono das súas responsabilidades al frente del Concello en un momento crítico para la ciudad.

El edil también cuestiona dónde estuvo la regidora durante el fin de semana y se pregunta “cando pensa exercer as súas responsabilidades”, insistiendo en que su ausencia “non fai máis que agravar a situación”.

Demandas de transparencia

El PP pide al gobierno local que explique dónde estaba la alcaldesa, por qué no acudió al punto del incendio y quién tomó las decisiones durante el operativo. Reclama, además, que se hagan públicos los protocolos activados y los recursos realmente disponibles aquel día.

El grupo municipal considera este episodio como una “mostra evidente da indolencia” del ejecutivo formado por BNG e CA, y denuncia lo que interpreta como una falta de compromiso con los servicios de emergencia.

En sus declaraciones, De la Fuente afirma que “Santiago non merece unha rexedora que desapareza cando os veciños máis a necesitan” y concluye que, a juicio del PP, la alcaldesa debería "asumir responsabilidades e dimitir".