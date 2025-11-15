Mi cuenta

Santiago de Compostela

Varios rescatados en Santiago tras el incendio en un bloque de viviendas de Pontepedriña

Dos personas fueron trasladadas al hospital

Ep
15/11/2025 13:38
Foto de archivo de uno de los camiones del servicio de bomberos de Santiago de Compostela
Eladio Lois

Dos personas han sido evacuadas y, posteriormente, trasladadas al hospital con problemas respiratorios como consecuencia de un incendio en un bloque de viviendas en Santiago, que ha calcinado el primer piso y provocado humo en el resto de plantas.

Varios particulares dieron el aviso al 112 Galicia cerca de las 10.50 horas de este sábado y alertaron de que salía humo de varias plantas de un edificio situado en el barrio de Pontepedriña, en una ubicación próxima a la Estación Intermodal de la ciudad. Entonces, ya avisaron de la posibilidad de que hubiese gente sin poder salir.

Vehículos de Bomberos de Santiago, en una fotografía de archivo

Finalmente, dos personas y un perro tuvieron que salir ayudadas por los bomberos a través de la escalera anterior. Según aseguran fuentes municipales, fueron trasladadas en ambulancia con problema respiratorios; pero, en principio, no revestían gravedad. Otras cuatro salieron del edificio por su propio pie.

Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

El fuego se originó en la primera planta, que ardió por completo, por causas pendientes de determinar y provocó humo en el resto de las instalaciones. A esta hora, los servicios de extinción ya han abandonado el lugar, dando el fuego por apagado.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Nacional y Local, Bomberos de Santiago y Ordes y el GES de Brion.

