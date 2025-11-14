Viravolta Santiago competirá en el Campeonato de España con cinco conjuntos

Las gimnastas del conjunto júnior absoluto de Viravolta posan con las medallas tras proclamarse subcampeonas gallegas en Vigo Cedida

El Club Viravolta Santiago vuelve a situarse entre las entidades deportivas más destacadas de Galicia al confirmar su participación con cinco conjuntos en el Campeonato de España, que se celebrará en Castellón los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre. Se trata de una representación excepcional que demuestra el crecimiento y la solidez del proyecto deportivo compostelano.

El anuncio llega tras el reciente éxito del conjunto júnior absoluto, que el pasado 9 de diciembre se proclamó subcampeón gallego en el pabellón As Travesas de Vigo, un resultado que vuelve a colocar al club en el foco autonómico.

Los equipos que competirán en Castellón serán:

Benjamín – Nivel Base, Infantil – Nivel Base (cuarto clasificado y muy cerca del podio en la última Copa de España), Cadete – Nivel Base, Juvenil – Nivel Base y Júnior Absoluto, cuya actuación en la 3ª fase de la Copa de España de Conjuntos será el momento más destacado para Viravolta.

La presencia del conjunto júnior absoluto reafirma al club como uno de los pocos de Galicia con representación en la categoría absoluta, la más exigente de la gimnasia rítmica.

Un octubre de éxito internacional en Santiago

La proyección de Viravolta en este final de temporada se refuerza además con la celebración, el pasado 25 de octubre, de la V Gala Internacional VIRAVOLTA JAEL en el Multiusos Fontes do Sar. El evento reunió a algunas de las mejores gimnastas del mundo, consolidando a Santiago como una ciudad que apuesta por espectáculos deportivos de alto nivel.

El conjunto júnior absoluto del club también formó parte de esta cita internacional, ampliando su experiencia en encuentros con figuras de talla mundial.