UCIN Galicia denuncia “defectos construtivos” na estación intermodal de Santiago e esixe responsabilidades
A formación critica filtracións, falta de servizos e colapsos en horas punta nunha infraestrutura recentemente inaugurada
A organización UCIN Galicia, coordinada por José Luis Calo, fixo pública este xoves unha denuncia sobre o estado actual da estación intermodal de Santiago, que cualifica como “unha mostra de defectos construtivos” tras os primeiros meses de funcionamento. A formación asegura que leva tempo advertindo tanto de problemas estruturais como de deficiencias nos servizos ao viaxeiro, sen obter resposta das administracións competentes.
Entre as solicitudes que o colectivo asegura ter presentado destacan a revisión das estruturas con filtracións e risco de inundación, a mellora dos espazos de espera, o reforzo da información ao usuario e unha planificación máis eficaz da mobilidade interna, que —segundo sinalan— non dá abasto nas horas de maior afluencia.
Filtracións, colapsos e falta de servizos
UCIN Galicia sostén que, malia estas advertencias, a situación non mellorou. No comunicado sinalan que a intermodal presenta filtracións, colapsos en horas punta e unha escaseza de servizos básicos, cuestións que atribúen a unha combinación de “defectos construtivos” e “mala xestión”.
O coordinador de UCIN Galicia, José Luis Calo, resume así a postura da formación: “A estación intermodal de Santiago, unha mostra de defectos construtivos”. No comunicado engaden que a infraestrutura, que debería ser “orgullo da cidade”, converteuse nun “exemplo de abandono”.