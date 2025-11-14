Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

UCIN Galicia denuncia “defectos construtivos” na estación intermodal de Santiago e esixe responsabilidades

A formación critica filtracións, falta de servizos e colapsos en horas punta nunha infraestrutura recentemente inaugurada

Eladio Lois
Eladio Lois
14/11/2025 12:24
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)
Eladio Lois

A organización UCIN Galicia, coordinada por José Luis Calo, fixo pública este xoves unha denuncia sobre o estado actual da estación intermodal de Santiago, que cualifica como “unha mostra de defectos construtivos” tras os primeiros meses de funcionamento. A formación asegura que leva tempo advertindo tanto de problemas estruturais como de deficiencias nos servizos ao viaxeiro, sen obter resposta das administracións competentes.

Jose Luis Calo
José Luis Calo, portavoz de UCIN

Entre as solicitudes que o colectivo asegura ter presentado destacan a revisión das estruturas con filtracións e risco de inundación, a mellora dos espazos de espera, o reforzo da información ao usuario e unha planificación máis eficaz da mobilidade interna, que —segundo sinalan— non dá abasto nas horas de maior afluencia.

Filtracións, colapsos e falta de servizos

UCIN Galicia sostén que, malia estas advertencias, a situación non mellorou. No comunicado sinalan que a intermodal presenta filtracións, colapsos en horas punta e unha escaseza de servizos básicos, cuestións que atribúen a unha combinación de “defectos construtivos” e “mala xestión”.

Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

Renfe sustituirá por autobuses el servicio regional entre Ourense y Santiago los días 13 y 14 de diciembre

Más información

O coordinador de UCIN Galicia, José Luis Calo, resume así a postura da formación: “A estación intermodal de Santiago, unha mostra de defectos construtivos”. No comunicado engaden que a infraestrutura, que debería ser “orgullo da cidade”, converteuse nun “exemplo de abandono”.

Te puede interesar

La plantilla del Monbus Obradoiro, al completo (1)

El Obradoiro pone a la venta el décimo de Lotería de Navidad con su número histórico 51.070
Eladio González Lois
Fotograma restaurado de La casa de la Troya, rodada en 1924 y considerada una de las primeras superproducciones del cine mudo en España

Cineuropa recupera la primera versión cinematográfica de 'La casa de la Troya' con música en directo
Eladio González Lois
De esquerda a dereita : Eloi Devesa,portavoz municipal, Almudena Taboada, Noelia Castaño e Óscar Antón

Almudena Taboada releva a Noelia Castaño no grupo municipal do BNG de Teo
Eladio González Lois
Las gimnastas del conjunto júnior absoluto de Viravolta posan con las medallas tras proclamarse subcampeonas gallegas en Vigo

Viravolta Santiago competirá en el Campeonato de España con cinco conjuntos
Eladio González Lois