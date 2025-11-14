Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago registra más de 80 litros por metro cuadrado bajo la borrasca Claudia

La ciudad encadena jornadas de lluvia intensa mientras MeteoGalicia prevé la llegada del anticiclón la próxima semana

Eladio Lois
Eladio Lois
14/11/2025 11:40
Peregrinos bajo la lluvia en la plaza do Obradoiro @ EFE
Peregrinos bajo la lluvia en la plaza do Obradoiro, en una foto de archivo @ EFE

Santiago de Compostela continúa bajo los efectos de la borrasca Claudia, que en las últimas horas dejó más de 80 l/m² en la ciudad, una de las cifras más altas de Galicia junto al municipio de Poio. Las fuertes lluvias de la noche del jueves volvieron a poner a prueba el sistema de drenaje urbano en distintos puntos del casco histórico y la zona nueva.

MeteoGalicia mantiene su previsión de inestabilidad hasta el domingo, 16 de noviembre, con un viernes especialmente adverso por precipitaciones localmente fuertes y con posible carácter tormentoso, sobre todo en el oeste de la comunidad.

En buena parte de Galicia continúa activa la alerta amarilla por viento y lluvia, un aviso que afecta también a Santiago, donde se esperan rachas intensas durante toda la jornada. En el norte, los vientos ya han superado los 100 kilómetros por hora en Viveiro durante la madrugada del viernes.

A partir del lunes, se prevé la entrada de un anticiclón que traerá tiempo seco a la comunidad. Sin embargo, este cambio llegará acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas y el regreso del viento del nordeste, un fenómeno habitual en la transición hacia semanas más frías y estables en esta época del año.

