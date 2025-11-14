Santiago registra más de 80 litros por metro cuadrado bajo la borrasca Claudia

Peregrinos bajo la lluvia en la plaza do Obradoiro, en una foto de archivo @ EFE

Santiago de Compostela continúa bajo los efectos de la borrasca Claudia, que en las últimas horas dejó más de 80 l/m² en la ciudad, una de las cifras más altas de Galicia junto al municipio de Poio. Las fuertes lluvias de la noche del jueves volvieron a poner a prueba el sistema de drenaje urbano en distintos puntos del casco histórico y la zona nueva.

MeteoGalicia mantiene su previsión de inestabilidad hasta el domingo, 16 de noviembre, con un viernes especialmente adverso por precipitaciones localmente fuertes y con posible carácter tormentoso, sobre todo en el oeste de la comunidad.

En buena parte de Galicia continúa activa la alerta amarilla por viento y lluvia, un aviso que afecta también a Santiago, donde se esperan rachas intensas durante toda la jornada. En el norte, los vientos ya han superado los 100 kilómetros por hora en Viveiro durante la madrugada del viernes.

A partir del lunes, se prevé la entrada de un anticiclón que traerá tiempo seco a la comunidad. Sin embargo, este cambio llegará acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas y el regreso del viento del nordeste, un fenómeno habitual en la transición hacia semanas más frías y estables en esta época del año.