Santiago de Compostela
O programa Apego organiza no Milladoiro o obradoiro de masaxes “Música na pel”
A actividade, gratuíta e dirixida a familias con bebés que aínda non gateen, celebrarase o 21 de novembro na Casa da Cultura do Milladoiro
O programa Apego continúa coa súa programación de actividades . Nesta ocasión, organizan o venres 21 de novembro ás 17.30 horas, na casa da Cultura do Milladoiro, o obradoiro de masaxes “Música na pel” de Arkhé Espazo Educativo.
A actividade é de balde e está dirixida para familias que estean agardando un bebé ou con bebés que aínda non gateen. O prazo de inscrición está aberto desde hoxe, 13 de novembro, ata o xoves día 20.
Para participar é preciso enviar un correo ao enderezo electrónico normalizacion@concellodeames.gal no que se indique o nome e apelidos das persoas asistentes, a idade das crianzas e un teléfono de contacto. Non se admitirán inscricións fóra de prazo e as prazas asignaranse por orde de recepción de solicitude.