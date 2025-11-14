Mi cuenta

Santiago de Compostela

O programa Apego organiza no Milladoiro o obradoiro de masaxes “Música na pel”

A actividade, gratuíta e dirixida a familias con bebés que aínda non gateen, celebrarase o 21 de novembro na Casa da Cultura do Milladoiro

Redacción
14/11/2025 11:50
foto archivo bebé
O obradoiro “Música na pel”, de Arkhé Espazo Educativo, combinará masaxes, arrolos e xogos para fortalecer o vínculo entre bebés e familias

O programa Apego continúa coa súa programación de actividades . Nesta ocasión, organizan o venres 21 de novembro ás 17.30 horas, na casa da Cultura do Milladoiro, o obradoiro de masaxes “Música na pel” de Arkhé Espazo Educativo. 

A actividade é de balde e está dirixida para familias que estean agardando un bebé ou con bebés que aínda non gateen. O prazo de inscrición está aberto desde hoxe, 13 de novembro, ata o xoves día 20.

Para participar é preciso enviar un correo ao enderezo electrónico normalizacion@concellodeames.gal no que se indique o nome e apelidos das persoas asistentes, a idade das crianzas e un teléfono de contacto. Non se admitirán inscricións fóra de prazo e as prazas asignaranse por orde de recepción de solicitude.

