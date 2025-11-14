Henrique Monteagudo afonda en “Castelao, a forxa dun mito” no Ateneo de Santiago
O presidente da Real Academia Galega analizará este martes a figura política, artística e intelectual do autor rianxeiro no 75º aniversario do seu pasamento
Este próximo mércores ás 19.30 horas, o Ateneo de Santiago acollerá a conferencia titulada "Castelao, a forxa dun mito", que será impartida por Henrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega. A conferencia estará dedicada ao autor rianxeiro en conmemoración do Ano Castelao, no 75 aniversario do seu pasamento.
Na súa intervención, Monteagudo analizará a traxectoria vital e intelectual de Alfonso R. Castelao e o proceso polo cal a súa figura se converteu nun dos grandes símbolos do galeguismo e da identidade nacional galega.
O relator abordará a dimensión política, artística e lingüística do autor, así como a vixencia da súa obra e pensamento na sociedade actual, a partir de novas achegas recollidas na súa biografía "A forxa dun mito" e na exposición comisariada en 2024 sobre Castelao.
Henrique Monteagudo é catedrático de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, investigador do Instituto da Lingua Galega e director da Cátedra Castelao da USC. Membro numerario da Real Academia Galega dende 2012, foi o seu secretario e coordinador do Seminario de Sociolingüística, e dende marzo de 2024 exerce como presidente da institución.