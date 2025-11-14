El Obradoiro pone a la venta el décimo de Lotería de Navidad con su número histórico 51.070

El Monbus Obradoiro ha puesto a la venta su décimo oficial de la Lotería de Navidad, manteniendo la tradición de jugar cada año el número 51.070, elegido por recordar el 5 de octubre de 1970, la fecha en la que se fundó el club. La entidad señala que se trata de un décimo “con historia y con ilusión compartida”, convertido en un símbolo que acompaña a la afición temporada tras temporada.

El Obradoiro destaca que la compra puede completarse en apenas un minuto a través del enlace habilitado por la administración colaboradora.

El proceso consiste en seleccionar el número de décimos deseados, identificarse o registrarse como nuevo usuario y escoger entre mantener el décimo en custodia en el punto de venta o recogerlo en persona.

Tras revisar el pedido, solo queda aceptar las condiciones, realizar el pago y completar así un proceso que el club describe como sencillo, seguro y accesible.