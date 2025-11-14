Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Obradoiro pone a la venta el décimo de Lotería de Navidad con su número histórico 51.070

El club mantiene la tradición vinculada a su fecha de fundación y facilita la compra online del boleto

Eladio Lois
Eladio Lois
14/11/2025 13:07
La plantilla del Monbus Obradoiro, al completo (1)

El Monbus Obradoiro ha puesto a la venta su décimo oficial de la Lotería de Navidad, manteniendo la tradición de jugar cada año el número 51.070, elegido por recordar el 5 de octubre de 1970, la fecha en la que se fundó el club. La entidad señala que se trata de un décimo “con historia y con ilusión compartida”, convertido en un símbolo que acompaña a la afición temporada tras temporada.

Micah Speight

Micah Speight, nuevo base del Monbus Obradoiro

Más información

El Obradoiro destaca que la compra puede completarse en apenas un minuto a través del enlace habilitado por la administración colaboradora.

El proceso consiste en seleccionar el número de décimos deseados, identificarse o registrarse como nuevo usuario y escoger entre mantener el décimo en custodia en el punto de venta o recogerlo en persona.

Tras revisar el pedido, solo queda aceptar las condiciones, realizar el pago y completar así un proceso que el club describe como sencillo, seguro y accesible.

Te puede interesar

Fotograma restaurado de La casa de la Troya, rodada en 1924 y considerada una de las primeras superproducciones del cine mudo en España

Cineuropa recupera la primera versión cinematográfica de 'La casa de la Troya' con música en directo
Eladio González Lois
De esquerda a dereita : Eloi Devesa,portavoz municipal, Almudena Taboada, Noelia Castaño e Óscar Antón

Almudena Taboada releva a Noelia Castaño no grupo municipal do BNG de Teo
Eladio González Lois
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

UCIN Galicia denuncia “defectos construtivos” na estación intermodal de Santiago e esixe responsabilidades
Eladio González Lois
Las gimnastas del conjunto júnior absoluto de Viravolta posan con las medallas tras proclamarse subcampeonas gallegas en Vigo

Viravolta Santiago competirá en el Campeonato de España con cinco conjuntos
Eladio González Lois