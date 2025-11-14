Mi cuenta

El Aeropuerto de Santiago reduce pasajeros y operaciones en octubre en un año marcado por los descensos

A pesar del descenso, la El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró el mes de octubre con 276.814 pasajeros, según los datos publicados este viernes por Aena

Eladio Lois
Eladio Lois
14/11/2025 12:15
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Redacción

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró el mes de octubre con 276.814 pasajeros, según los datos publicados este viernes por Aena. La cifra supone un descenso del 9,3% respecto al mismo mes del año pasado, aunque mantiene a la terminal como una de las más utilizadas del noroeste peninsular.

El nuevo grupo busca definir una estrategia común para atraer nuevas rutas y fortalecer la proyección internacional de Galicia

Aena reúne en Santiago al nuevo Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia

De los pasajeros registrados, 274.764 viajaron en vuelos comerciales: 220.286 en conexiones nacionales y 54.478 en rutas internacionales, una distribución que confirma el peso del tráfico interior en el aeropuerto compostelano.

En octubre se gestionaron 2.242 operaciones, un 1,1% menos que el año anterior. La mayoría fueron vuelos comerciales (2.053 movimientos), repartidos en 1.644 operaciones nacionales y 409 internacionales.

En el acumulado del año, la terminal suma 2.783.018 pasajeros, lo que representa un 11,9% menos que en el mismo periodo de 2024. También descienden las operaciones: 22.126 vuelos desde enero, un 5% menos que el año pasado.

Contexto nacional

El comportamiento del aeropuerto compostelano contrasta con la tendencia general del Grupo Aena, cuyos aeropuertos —entre ellos los 46 aeródromos españoles, dos helipuertos, Londres-Luton y 17 instalaciones en Brasil— cerraron octubre con 35,09 millones de pasajeros, un 4,5% más que en 2024.

A nivel estatal, también aumentaron tanto los movimientos de aeronaves (295.929, +4,3%) como el transporte de mercancías (150.175 toneladas, +9,3%), situando a la red en uno de sus mejores meses del año.

