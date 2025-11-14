Detenido en Santiago un hombre por tráfico de droga tras un registro en Fontiñas

La Policía Nacional ha detenido en Santiago de Compostela a un hombre acusado de tráfico de drogas tras un operativo desarrollado en una vivienda del barrio de Fontiñas, donde los agentes realizaron una entrada y registro de madrugada el pasado 12 de noviembre. La actuación se enmarca en una investigación abierta en los últimos meses por el grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial, apoyada por las intervenciones previas de la Brigada de Seguridad Ciudadana y la colaboración vecinal.

Sustancias, armas y material intervenido

En el interior del domicilio, los agentes localizaron cocaína distribuida en distintos envoltorios, una cantidad que, según la Policía Nacional, podría equivaler a más de 500 dosis. También fueron incautadas básculas de precisión, diverso utillaje para la manipulación de estupefacientes y varias armas, entre ellas un revólver, una carabina, armas blancas y un machete.

Durante el registro se recuperaron además enseres presuntamente procedentes de robos, algunos de ellos todavía en su embalaje original, que el detenido podría haber recibido a cambio de sustancias. Los agentes también intervinieron dinero en euros y billetes de Vietnam, Marruecos, Estados Unidos, Uzbekistán y Argentina, lo que refuerza las sospechas sobre la actividad del arrestado.

El hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, quedando, según la Policía Nacional, “desarticulado un punto negro frecuentado por toxicómanos a diferentes horas del día y de la noche”, una situación que provocaba un perjuicio constante para los vecinos de la zona.