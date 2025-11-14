Mi cuenta

Santiago de Compostela

Cineuropa revisa a folga de actores de 1975 cunha mesa con Petra Martínez e José Manuel Sande

A sesión, moderada por José Luis Losa, completarase coa proxección de Siete días de enero e xunto a ela exhibiranse algúns dos filmes máis destacados da tempada internacional

Adriana Quesada
Adriana Quesada
14/11/2025 18:23
Siete dias de enero
"Siete dias de enero" repasa os atentados dos avogados laboralistas de Atocha acontecidos en 1977

Este sábado a 39ª edición de Cineuropa estará centrada en dúas sesións á memoria das loitas laborais e culturais que marcaron o final da ditadura franquista. A actividade, que será levada a cabo na sala Númax ás 17.30 horas, inclúe a mesa de debate “A folga de actores e actrices de 1975” e a proxección posterior do filme "Siete días de enero" (1979), de Juan Antonio Bardem.

No contexto da efervescencia disidente, a folga de actores e actrices de febreiro de 1975 constituíu unha acción unitaria sen precedentes no sector cultural, con seguimento en teatros, rodaxes e televisión. As reivindicacións derivaron nun choque directo co sindicato vertical franquista e nunha dura resposta represiva: detencións, sancións e ameazas que afectaron a intérpretes como Rocío Dúrcal, José Carlos Plaza, Tina Sainz ou Pedro Mari Sánchez.

A mesa contará coa participación da actriz Petra Martínez e do historiador e programador cinematográfico José Manuel Sande, autor do texto contextual que acompañará a sesión. O director de Cineuropa, José Luis Losa, moderará o encontro.

Tras o debate, proxectarase o clásico "Siete días de enero", no que Juan Antonio Bardem recrea os tráxicos atentados dos avogados laboralistas de Atocha, acontecidos en 1977. O filme achega unha visión singular da violencia política durante a Transición, artellando o relato desde a perspectiva dos asasinos de extrema dereita.

Outros títulos

A programación da semana complétase con varios dos títulos máis destacados da tempada internacional. "La virgen de la Tosquera", da realizadora arxentina Laura Casabé. A historia segue tres mozas dun suburbio de Bos Aires que, movidas polos celos, recorren á maxia negra, desencadeando forzas alleas ao seu control. 

Tamén se poderá ver "Duse", de Pietro Marcello, incluída nas seccións oficiais da Mostra de Venecia e da Seminci. Protagonizada por Valeria Bruni Tedeschi e Noémie Merlant, a película retrata a lendaria actriz Eleonora Duse no crepúsculo da súa carreira, entre o final da Primeira Guerra Mundial e o ascenso do fascismo. 

Outro dos grandes acontecementos da edición é "O último azul", do brasileiro Gabriel Mascaro, galardoada co Gran Premio do Xurado e o Premio Ecuménico na Berlinale. O filme propón unha parábola visual sobre a rebeldía e o dereito á liberdade a través da viaxe dunha muller de 77 anos polos ríos da Amazonia, decidida a fuxir dunha colonia estatal para maiores. 

A sección de cinema europeo amplíase con "Sound of Falling" (Son de caída), da directora alemá Mascha Schilinski, Premio do Xurado en Cannes. A película, protagonizada por Hanna Heckt e Lena Urzendowsky, percorre un século de historia a través de catro nenas que viven nunha mesma granxa do norte de Alemaña. 

