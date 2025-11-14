Cineuropa recupera la primera versión cinematográfica de 'La casa de la Troya' con música en directo

Fotograma restaurado de La casa de la Troya, rodada en 1924 y considerada una de las primeras superproducciones del cine mudo en España Cedida

Cineuropa celebrará este lunes, 17 de noviembre, uno de los eventos más especiales de su programación: la proyección de la primera adaptación cinematográfica de La casa de la Troya, rodada en 1924 y estrenada un año después. La cita será a las 21.00 horas en el Teatro Principal, uno de los escenarios históricos que aparecen en la película.

La entrada será gratuita, previa retirada de invitación en el despacho de billetes del Teatro Principal, el Salón Teatro o la Zona C.

Música en directo para celebrar el centenario

La proyección contará con una banda sonora especialmente compuesta para la efeméride por el pianista vigués Brais González, que interpretará la pieza junto a la flautista Laura Lorenzo y la contrabajista Raquel Miguélez.

El evento incluirá además la participación de la agrupación Troyanos de Compostela, vinculada al Museo Casa de la Troya, que interpretará canciones estudiantiles de la época con instrumentos de pulso y púa, reforzando la ambientación histórica del filme.